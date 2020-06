Mara Venier “Tifosi Napoli? Pure io avrei festeggiato”/ “E mi sarei tolta mascherina”

Mara Venier nella bufera per una dichiarazione su Napoli e i suoi tifosi a Domenica In. Visto che i napoletani erano stati criticati per essere scesi in piazza a far festa per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, la conduttrice ha deciso di difenderli. «Sono tifosa del Napoli e quindi di parte, ma anche io sarei scesa in piazza a festeggiare un vittoria così importante», ha dichiarato durante la puntata di oggi su Raiuno. Anziché mantenersi equidistante nella vicenda, magari condividendo la gioia per il successo sportivo ma suggerendo una maggiore attenzione alle misure di sicurezza, Mara Venier ha giustificato la festa sfrenata in strada con la tradizionale espressione: «Sono convinta che sarebbe successo in ogni città d’Italia». Ma le dichiarazioni che hanno infiammato il dibattito sui social non sono neppure queste. «Se fossi stata in città, mi sarei buttata nella mischia e magari mi sarei tolta la mascherina», ha infatti aggiunto Mara Venier scatenando gli utenti sui social.

MARA VENIER DIFENDE TIFOSI NAPOLI “CUORE DEVE USCIRE FUORI”

Per usare una tipica espressione calcistica, Mara Venier è intervenuta a gamba tesa nella polemica che ha visto protagonisti in questi giorni i tifosi del Napoli. Nello specifico quelli scesi in piazza e finiti nel mirino di tante polemiche per gli assembramenti. E allora durante la diretta si è lasciata andare ad una sua personale (e discutibile) considerazione. «So che non è politicamente corretto ma il cuore ogni tanto deve uscire fuori». E infatti i tifosi partenopei hanno apprezzato la sua presa di posizione. Ma per settimane attraverso Domenica In ha invitato i telespettatori a rispettare le regole, ma evidentemente il peggio è passato e così pure le regole. Non è comunque la prima volta che parla della sua passione per il Napoli. Proprio a Domenica In aveva dichiarato: «Sono veneta, ma tifo Napoli». E con Flavio Insinna e Gabriel Cirilli ci fu il ricordo della storica vittoria della Coppa Uefa.



