Video festeggiamenti Napoli Coppa Italia 2020/ L’ira dell’OMS: “Tifosi sciagurati!”

L’astinenza da calcio giocato dopo il lungo periodo di lockdown attraversato negli ultimi mesi può giocare brutti scherzi agli italiani. Figuriamoci, poi, se in ballo c’è una finale di Coppa Italia, con annessa assegnazione del trofeo, vinto ieri sera dal Napoli ai calci di rigore contro la Juventus, al termine di una sfida non certo spettacolare, con i calciatori zavorrati dal riposo forzato di circa tre mesi. Così, dopo il penalty decisivo calciato da Arkadiusz Milik alla sinistra di Gianluigi Buffon (di gran lunga il migliore in campo dei bianconeri), nella città partenopea i tifosi si sono lasciati andare a festeggiamenti sfrenati, durati tutta la notte, con tanto di bagno nelle fontane pubbliche e assembramenti che non sono certo passati inosservati agli occhi di chi, in queste settimane, si è speso duramente, in tv come sul web, per ricordare a tutti l’importanza di mantenere il distanziamento sociale e indossare le mascherine onde evitare il rischio di nuovi focolai di Coronavirus. Ebbene, i video che circolano in queste ore sul web mostrano esattamente ciò che non sarebbe dovuto accadere…

VIDEO FESTEGGIAMENTI NAPOLI COPPA ITALIA: OMS SUL PIEDE DI GUERRA

Migliaia di sostenitori del Napoli si sono riversati ieri sera lungo le strade della città per festeggiare la conquista della Coppa Italia, senza osservare le prescrizioni anti-Covid. Nei video finiti in rete, si vedono momenti di delirio collettivo e di contatto fisico continuo, commentati così da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ad “Agorà”: “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia in Lombardia nella diffusione dei contagi. Non vorrei che si ripetesse proprio ora che il Comitato Tecnico Scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Figc per non limitare del tutto il gioco del calcio, come da scienza e coscienza medica sarebbe suggerito”. Non è mancato neppure l’attacco frontale del leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a “Mattino Cinque”: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dove fosse De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie e ieri c’era qualche migliaio di tifosi”.





