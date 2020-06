Mara Venier/ Torna in tv con la frattura al piede? Il web: “guarisci presto”

Pubblicità

Mara Venier, nonostante la frattura al piede, torna in tv già oggi, lunedì 1° giugno, come ospite della prima puntata di “Io e te”, la trasmissione di Raiuno condotta da Pierluigi Diaco? Sulla partecipazione di zia Mara al programma c’è ancora un punto interrogativo. Diaco, ospite dell’ultima puntata di Domenica In, ha esortato la Venier a pensare prima di tutto alla sua salute, anche a costo di saltare l’ospitata. Mara, commossa per le parole sincere dell’amico fraterno, ha poi pubblicato una foto sul suo profilo Instagram confermando di aver riportato una frattura al piede a causa della caduta dalle scale. Mara, inoltre, nelle storie su Instagram, ha esultato per l’ennesimo successo della sua Domenica In. Nonostante il dolore al piede, la Venier è riuscita a portare a termine la puntata conquistando ascolti sempre importanti.

MARA VENIER, FRATUURA AL PIEDE: GLI AUGURI DI AMICI E FAN

Tantissimo affetto per Mara Venier che, dopo essersi sottoposta ad una radiografia, è tornata a casa con il piede ingessato a causa di una frattura. Molti fans le hanno augurato una pronta guarigione così come gli amici. Achille Lauro a cui zia Mara vuole molto bene, infatti, le ha chiesto di rimettersi il prima possibile. “Mi raccomando di guarire presto che abbiamo un liscio in sospeso“, ha scritto Achille Lauro. “L’ho avuta anche io !!! Forza sei una roccia”, ha aggiunto Claudia Galanti mentre Carlo Conti scrive – “forza super Mara”. “Mara torni meglio di prima! Un abbraccio Giovanni”, è il messaggio del dottore che si è occupato del suo piede. Nonostante il dolore, dunque, zia Mara tornerà in tv già oggi per il debutto dell’amico Diaco? Lo scopriremo tra pochissimo.







