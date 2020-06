ROMINA POWER/ Morta la sorella Taryn “Ha combattuto una dura lotta…” (Domenica in)

C’è anche Romina Power, tra gli ospiti in studio di Mara Venier a Domenica in. Nel corso dell’ultima puntata del programma, la cantante e attrice statunitense legata ad Al Bano interverrà per presentare il suo ultimo singolo Una canzone complice accompagnato da un videoclip girato nei pressi di Cellino San Marco. È notizia di poche ore fa quella della morte di sua sorella Taryn, da tempo affetta da una forma grave di cancro: “Mia sorella Taryn – ha annunciato la Power sul suo profilo Instagram – ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poiche’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosita’ e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”. Nel dare la notizia, la Power allega il video-ricordo in cui canta in auto insieme all’amata sorella.

Romina Power: chi era la sorella Taryn

Taryn Power, sorella minore di Romina Power, aveva 66 anni. Anche lei – avendo ereditato il sacro fuoco da papà Tyrone e mamma Linda Christian – ha dedicato gran parte della sua vita alla recitazione. Le due hanno condiviso tante gioie e altrettanti dolori riuscendo sempre a salvaguardare il loro rapporto e non mettendo mai in piazza questioni private. Lo stesso non è avvenuto nel caso della relazione di Romina con Albano Carrisi, dal quale si è separata nel 1999 dopo il dramma della scomparsa di Ylenia, la loro primogenita. In tutto, i due hanno avuto quattro figli: la già citata Ylenia, Yari, Cristel, e Romina jr. Presumibilmente, per nessuno di loro la situazione familiare dev’essere stata facile.

Pupo parla del presunto ritorno di fiamma tra Romina Power e Al Bano

Recente la reunión di Romina Power e Al Bano sul piano artistico-professionale, mentre ancora non si parla di un recupero del rapporto ad altri livelli. A detta del collega Pupo, che conosce bene entrambi, a tenerli insieme sarebbero solo le esigenze di mercato: “La loro presa per i fondelli nei nostri confronti fa parte dello spettacolo”, ha dichiarato lui al settimanale Chi, “ma credo di non tradire Al Bano se dico che ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia”. Sempre secondo lui, tra Romina e Al Bano c’è sì una forte intesa, ma è azzardato parlare di ‘ritorno di fiamma’. “Fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all’esigenza del loro pubblico”.



