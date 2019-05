Maratona Mentana Elezioni Europee 2019/ Ospiti e diretta video streaming: voto su La7

Maratona Mentana per le Elezioni Europee 2019, tutto pronto per l’atteso appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Ed uno degli eventi televisivi più famosi in coincidenza con il voto è la Maratona Mentana, condotta dal direttore del Tg La 7 Enrico Mentana e nota per essere una delle trasmissioni più durevoli di sempre. L’ex volto del Tg 5 infatti ha spesso abituato i suoi telespettatori ad ore e ore di diretta in occasione di elezioni o referendum, basti pensare che alle politiche del 4 marzo 2018 raggiunse le dieci ore consecutive, trasmissione poi ripresa dopo i format politici della rete di Urbano Cairo e durata altre cinque ore. Mentana negli ultimi giorni ha rinnovato sui social network l’invito ai suoi follower, con alcuni fotomontaggi che hanno fatto il giro del web: il volto degli ospiti in programma associato ai maratoneti. E c’è di più: come sottolinea Tv Blog, in occasione della Maratona Mentana per le Elezioni Europee 2019 il team è al lavoro su un sistema che intrecci predizione di voto e rilevamenti ai seggi per essere più attendibile degli Exit Poll e che si ispiri al modello degli Instant Poll ora adottati dalla Spagna.

MARATONA MENTANA ELEZIONI EUROPEE 2019, DIRETTA VIDEO STREAMING

Come vi abbiamo raccontato, Enrico Mentana ha pubblicato nel corso degli scorsi giorni l’elenco di tutti gli ospiti che si alterneranno nello studio della Maratona in occasione di queste elezioni. Ecco la lista completa: Mario Sechi, Marco Damilano, Aldo Cazzullo, Franco Bechis, Lina Palmerini, Tommaso Labate, Peter Gomez, Maurizio Belpietro, Massimo Giannini, Marcello Sorgi, Angela Mauro, Antonio Polito, Augusto Minzolini, Marianna Aprile, Claudio Cerasa, David Parenzo, Luca Telese, Alessandro De Angelis, Andrea Salerno, Gaia Tortora e il fotovignettista Emiliano Carli. Ed ecco invece l’annuncio della durata dell’appuntamento televisivo: «A partire dalle 22.30 di domenica sera, 22 ore di maratona sulle elezioni europee, regionali e comunali..». Un occhio di riguardo per tutti gli italiani che vivono all’estero: «Messaggio per chi è fuori d’Italia in vista della non stop di domenica/lunedì. Tutto a posto per la ricezione di La7? Qualcosa da segnalare?». Come seguire dunque la diretta video streaming? Per chi non potesse collegarsi a La7 alle ore 22.30, è possibile collegarsi al sito e seguire la diretta su www.la7.it.

