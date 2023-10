Marc Marquez firma con Gresini/ MotoGp, ufficiale: lo spagnolo passa in Ducati (oggi 12 ottobre 2023)

MARC MARQUEZ, UFFICIALE IL PASSAGGIO IN GRESINI

Era una notizia già aleggiata e sostanzialmente confermata nel paddock, adesso è ufficiale: Marc Marquez correrà nel Team Gresini per la prossima stagione di MotoGp, dunque arriva la separazione da Honda. Un binomio storico che ha portato in dote sei titoli Mondiali nella classe regina: Marquez ricompone così la coppia con il fratello Alex, come già avvenuto nel 2020 in una stagione particolare perché segnata da Covid e lockdown.

Marc Marquez, ufficiale l'addio a Honda/ MotoGp, a breve la firma con Ducati Gresini?

Un’annata che si era conclusa con il titolo andato a Joan Mir e Marc Marquez impossibilitato a gareggiare per l’infortunio, mentre Alex aveva raccolto due secondi posti. Era iniziato lì il declino di Honda HRC; un calo che ha fatto riflettere Marquez, portandolo a scegliere di correre per Ducati. “Sono entusiasta” ha detto Marc nelle prime dichiarazioni ufficiali, sottolineando come il Team Gresini abbia fatto parecchi progressi nel corso degli anni e sia sempre utile uscire dalla propria comfort zone per rimettersi in discussione.

Bagnaia e Marc Marquez, "scontro" in pista in MotoGP/ Video: dito medio e tensioni nelle qualifiche

IL FUTURO DI MARQUEZ DOPO IL 2023

Nadia Padovani Gresini, team owner, ha invece parlato di un “momento storico” e non ha nascosto la sua felicità; già, il punto è che Marquez ha firmato un contratto annuale e questo ovviamente ha portato a varie speculazioni circa quello che avverrà dopo il 2024. Infatti, le opzioni al momento sono tre e quella della conferma in Gresini appare la meno praticabile; c’è chi è pronto a scommettere che Marquez possa firmare per KTM, la casa austriaca che è in forte crescita e lo sta dimostrando anche quest’anno con Brad Binder e Jack Miller.

Addirittura si parla di un ritorno alla base (dunque in Honda ufficiale) qualora la casa giapponese riesca a garantire al sei volte campione del mondo una moto con la quale possa tornare a competere per il Mondiale MotoGp, cosa che purtroppo non è stata possibile in questa stagione (al netto dei problemi fisici avuti dallo spagnolo). Lo scopriremo; intanto Marc Marquez chiuderà questa avventura decennale con gli ultimi Gran Premi del 2023, poi sarà già tempo di pensare al Team Gresini che con la sua firma può iniziare a sognare.

Marc Marquez, ricorso Honda per la penalità/ MotoGp: “Contro il regolamento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA