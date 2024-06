Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l’ex compagna/ “Primo figlio? Ero un ragazzo, l’ho vissuta male e…”

MARCELL JACOBS, TRE FIGLI CON LE COMPAGNE: “IL PRIMO? CONTROVOGLIA PER…”

Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l’ex compagna e cosa sappiamo del loro rapporto col campione olimpionico dei 100 metri e della 4×100 ai Giochi di Tokyo? Questa sera il 29enne originario di El Paso (Texas) sarà in pista per le semifinali della disciplina regina dell’atletica nella cornice degli Europei di Roma 2024, attorno alle ore 21.30, per cercare di strappare il pass per la finale in programma domani: e con le telecamere che si accendono nuovamente su quella che è una delle stelle indiscusse della pattuglia azzurra nella kermesse continentale, possiamo intano parlare della vita sentimentale del campione e pure dei turbolenti rapporti con la sua precedente compagna.

La vita di Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l’ex compagna (oltre che i tre figli del velocista italo-americano) è finita sotto i riflettori dopo il clamoroso exploit alle Olimpiadi del 2020 dal momento che in precedenza si sapeva poco delle due donne che l’hanno reso padre, e che per giunta di recente hanno avuto un duro scontro che potrebbe pure avere strascichi legali. Come sappiamo Marcell Jacobs oggi è padre di tre figli, due avuti con l’attuale compagna e moglie, Nicole Daza, e uno (il primogenito Jeremy) nato invece dalla precedente liaison con Renata Erika Szabo. Con la Daza le nozze sono arrivate nel settembre del 2022, dopo diversi anni di fidanzamento e con una cerimonia celebrata sul Lago di Garda. Ma come si sono conosciuti Marcell e Nicole?

ERIKA SZABO, LA LITE CON LA MOGLIE DI MARCELL JACOBS: COS’E’ SUCCESSO?

Nel raccontare le vicende sentimentali di Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l’ex compagna, possiamo partire dall’attuale consorte: l’atleta azzurro aveva incontrato per la prima volta Nicole Daza nel 2018, originaria di Roma, con la quale ha messo su famiglia dato che la coppia nel giro di soli due anni ha avuto prima un maschietto, il piccolo Anthony (2019), e successivamente la secondogenita Megan, nata invece nel 2020. Tuttavia, il campione olimpico di Tokyo era già padre di Jeremy, il bambino avuto dalla storia con Renata Erika Szabo quando lui aveva solamente 19 anni e col quale, secondo la madre, Jacobs non sarebbe stato un padre molto presente e col figlio (che oggi oramai ha nove anni) che patirebbe molto l’assenza di quel genitore diventato nel frattempo celebre e con una nuova vita.

“Ci siamo incontrati a ottobre del 2013, e a marzo del 2014 ero incinta”: scoprendo il passato di di Marcell Jacobs, chi sono la moglie e l’ex compagna, e come mai i rapporti tra di loro sono tesi non si può dimenticare il fatto che Renata Erika Szabo abbia spesso criticato l’ex compagno per il rapporto inesistente col primo figlio. Quello tra Erika e Marcell era stato un colpo di fulmine: “Avevamo progetti, volevamo una nostra famiglia, una casetta. Anche se avevamo solo 19 anni, eravamo pieni di entusiasmo”: tuttavia, quando negli ultimi tempi Jacobs aveva parlato della nascita di Jeremy come qualcosa che gli era capitato (“Ero un ragazzo e l’ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, controvoglia”), la Szabo era andata su tutte le furie. Poi la denuncia nei confronti di Nicole Daza per un attacco verbale e una presunta aggressione lo scorso maggio che aveva richiesto pure l’intervento delle forze dell’ordine.











