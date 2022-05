Marcell Jacobs/ Confessione hot: “Con Nicole fatto l’amore in treno e…”

Ci sarà anche il due volte campione olimpico (nei 100 metri piani e nella staffetta a squadre 4×100) Marcell Jacobs nel solito, ricco parterre di ospiti della puntata di questo sabato nel salotto tv di “Verissimo” e che sarà dedicato anche ai finalisti di “Amici”: e l’appuntamento pomeridiano con il rotocalco condotto da Silvia Toffanin (ore 16.10, Canale 5) rappresenterà anche l’esordio, ovviamente in coppia con la madre, per il 27enne velocista italiano di origini texane negli studi di “Verissimo”.

Non solo: questo pomeriggio Marcell Jacobs sarà infatti ospite assieme a sua madre Viviana ed è facile immaginare che l’intervista verterà non solo sui trionfi all’Olimpiade di Tokyo 2020 posticipata alla scorsa estate e ai record che l’atleta di El Paso (Texas) sta mietendo negli ultimi tempi ma pure sulla sua vita privata, sia in ambito sentimentale sia quello famigliare. E proprio di recente hanno fatto molto discutere alcune rivelazioni fatte dal diretto interessato e dalla sua futura moglie, Nicole Daza, nel corso di una spassosa ma anche molto interessante confessione fatta a “le Iene”. Infatti la coppia si è lasciata andare ad alcune confessioni a proposito della loro intimità.

MARCELL JACOBS, INTERVISTA HOT A “LE IENE” ASSIEME ALLA FIDANZATA: “NEL SESSO NOI…”

“Nell’intimità ci chiamiamo ‘amore’…” hanno spiegato entrambi senza svelare chissà cosa, prima però di fornire qualche altro dettaglio più interessante per i telespettatori: “Io sono più rompiscatole però perché sono molto precisa” ha aggiunto la modella, pur spiegando di fidarsi totalmente del suo Marcell. Jacobs, dal canto suo, ha candidamente ammesso di essere invece molto attratto dal seno di Nicole che, invece, troverebbe incredibilmente sexy il fondoschiena del compagno. “Quante volte facciamo sesso alla settimana? Non è mai regolare…” ha risposto un po’ imbarazzato il campione olimpico che poi ha risposto in modo molto diplomatico sulla durata media degli amplessi. “Dipende se è da tanto che non la vedo…” ha scherzato, rivelando che invece il posto più strano dove hanno fatto l’amore è stato durante un viaggio in treno.

Ad ogni modo, in attesa di scoprire cosa racconterà Jacobs questo pomeriggio alla Toffanin, è stato vincente il rientro in pista per l’atleta azzurro in quel del Meeting Internazionale di Savona: 9”99 il tempo fatto segnare in batteria, con un vento però oltre il limite, e poi 10”04 in finale. Insomma, dopo il virus che l’aveva colpito e debilitato a Nairobi, la medaglia d’oro pare stia tornando sui suoi standard anche se non come vorrebbe. “La settimana di stop mi ha tolto brillantezza” ha ammesso, aggiungendo di aver fatto “un po’ di fatica, pensavo di correre meglio rispetto alla batteria”. Insomma c’è tanto da migliorare anche se lui a Savona voleva esserci: “Ora penso a Eugene, lì sarà una gara bellissima e anchejacobs dato che ci saranno tutti i migliori…”.











