Marcell Jacobs/ Diretta 100 metri Meeting Savona streaming video Rai: torna l’azzurro

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI MEETING SAVONA 2022: TORNA IL CAMPIONE!

Marcell Jacobs torna in pista: i 100 metri del campione olimpico saranno quelli del Meeting Savona 2022, presso lo stadio della Fontanassa, e si correranno mercoledì 18 maggio. Un appuntamento da non perdere, di cui possiamo subito ricordare gli orari: la batteria dei 100 metri scatterà alle ore 16:35, qualora Jacobs si qualificasse per la finale – e noi ovviamente speriamo che sia così, del resto è uno dei favoriti – la corsa per il titolo sarà alle ore 17:45, dunque nello spazio di un’ora abbondante avremo il quadro completo di come sarà andato Marcell Jacobs.

Ricordiamo che non era prevista questa incursione al Meeting Savona 2022; l’ultima volta che avevamo visto una diretta di Jacobs era stato per i 60 metri indoor, nei quali l’azzurro aveva ritoccato il record europeo prendendosi delle vittorie importanti. Aveva poi saltato l’appuntamento di Nairobi a causa di un virus intestinale; lo aspettavamo in estate per le tappe della Diamond League e invece eccolo qui, i primi 100 metri di Marcell Jacobs da quello straordinario oro olimpico saranno nel Meeting Savona 2022 e noi non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà in pista.

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MEETING SAVONA 2022

La diretta tv dei 100 metri di Marcell Jacobs nel Meeting Savona 2022 sarà su Rai Sport + e Rai Sport: sarà allora un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato (canali 57 e 58 del telecomando), e naturalmente qualora non aveste a disposizione un televisore potrete avvalervi dell’alternativa della diretta streaming video, disponibile senza costi aggiuntivi sul sito ufficiale o la relativa app di Rai Play. Ricordiamo anche che Rai Sport manderà in onda l’intera programmazione del Meeting Savona 2022. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI MEETING SAVONA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque siamo pronti a vivere la diretta di Marcell Jacobs nei 100 metri al Meeting Savona 2022. L’uomo della scorsa estate, il primo italiano di sempre a vincere la medaglia d’oro nella velocità, diventato dunque il corridore più veloce al mondo, ha poi deciso di proseguire sui 60 metri indoor e qualcuno ha detto che stesse cercando di “nascondersi” da qualcosa anche di illegale o comunque poco ortodosso (si è fatta polemica anche sulle scarpe). I suoi 100 metri nel Meeting Savona 2022 saranno particolarmente interessanti anche per gli avversari.

Intanto due di loro saranno Fausto Desalu e Lorenzo Patta, vale a dire due degli staffettisti (l’altro è naturalmente Filippo Tortu) con cui Jacobs ha vinto il secondo oro alle Olimpiadi Tokyo 2022, nella staffetta 4×100 diventata iconica. Avremo poi in pista anche Jimmy Vicaut, e anche il nome del francese è in qualche modo legato ai Giochi: infatti nella storica finale dei 100 metri Jacobs ha strappato proprio a lui il record europeo correndo in 9’’80. Magari il Meeting Savona 2022 non sarà tra le gare più entusiasmanti e importanti nel panorama dell’atletica mondiale, ma in pista ci sarà Marcell Jacobs e tanto ci basta…











