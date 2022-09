Marcell Jacobs: “Mio padre mi ha bidonato per il matrimonio”/ “Non è venuto…”

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposano: l’assenza del padre

Marcell Jacobs e Nicole Daza, madre di Antony e Megan, due dei suoi tre figli, si sposano oggi, sabato 17 settembre, alla Torre di San Marco a Gardone Riviera. 170 ospiti per la coppia che celebra oggi l’amore che l’ha portata a formare una famiglia. Una lista di ospiti che sarebbe dovuta essere molto più lunga. Al matrimonio di Jacobs e Nicole Daza, infatti, non ci sarà il padre Lamont Jacobs. In compenso, dagli Stati Uniti, sono arrivati la nonna, gli zii e qualche cugino. “In tutto sedici persone” – racconta il campione al Corriere della Sera. “Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”, aggiunge ancora Jacobs.

Sull’assenza del padre, invece, dice: “Non è venuto, mi ha bidonato”. Un’assenza che peserà sul campione che, dopo aver vinto l’oro olimpico a Tokyo, aveva raccontato che quando gli amici gli chiedevano chi fosse il padre, rispondeva che sapeva a malapena di portare il suo nome.

Marcell Jacobs e il rapporto con il padre

Il rapporto tra Marcell Jacobs e il padre non è mai stato facile. In una delle puntate più intense di “Buoni o cattivi, a luglio 2022, il campione aveva aperto i cassetti dei ricordi parlando proprio del rapporto con il padre. “Sono cresciuto solo con mia madre, era quella la mia famiglia. Poi ad un certo punto ho cominciato a descrivere la mia vita senza di lui” . ha raccontato il campione che ha provato a ricucire il rapporto invitandolo al matrimonio.

Un invito che, però, non ha portato Lamont Jabos in Italia e, così, oggi, nel giorno in cui Marcell corona il suo amore con Nicole, non ci sarà. Un’assenza che, però, Jacobs ha commentato con poche parole al Corriere senza aggiungere altro.

