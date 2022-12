Marcell Jacobs torna nel salto in lungo?/ Video Instagram ‘sospetto’: “I’m back”

Marcell Jacobs ha catalizzato l’attenzione del mondo sportivo nelle ultime ore a seguito di un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. L’atleta italiano, vincitore di due medaglie d’Oro alle recenti olimpiadi, si è mostrato mentre si allenava in vista della stagione atletica 2023, e a molti non è sfuggito il filmato del salto in lungo. L’uomo più veloce al mondo ha pubblicato una clip, che trovate più in fondo, con tanto di scritta “I’m back 2023”, che tradotto significa “Sono tornato 2023”. Come interpretare queste immagini e queste parole?

Carlotta Ferlito: “Schiaffi e punizioni se sbagliavi esercizi”/ “Chiamata maiale...”

La frase lascia spazio a diverse interpretazioni, ma è la caption che fornisce ulteriori indizi “finalmente il mio username tornerà ad avere senso“. Marcell Jacobs è infatti registrato su Instagram con la parola ‘Crazylongjumper‘, ovvero, il pazzo saltatore in lungo, di conseguenza sembrerebbe davvero probabile che lo stesso atleta azzurro possa realmente tornare a competere per questa disciplina. Per l’azzurro originario degli Stati Uniti non sarebbe una novità, visto che ha sempre praticato il salto in lungo, e precisamente fin dall’età di 10 anni, quando iniziò ad entrare nel mondo dell’atletica leggera.

Maratona di Verona oggi domenica 20 novembre/ Strade chiuse e divieti

MARCELL JACOBS E IL RECORD NEL SALTO IN LUNGO DEL 2016

Nel 2016, ad esempio, in occasione dei campionati italiani promesse di Bressanone, riuscì a saltare fino a 8.48 metri, stabilendo la miglior prestazione di sempre per un italiano, ma tale record non venne omologato per via di un vento a favore di 2.8 metri al secondo, superiore al limite consentito pari a 2.0 metri.

Marcell Jacobs in quell’annata avrebbe dovuto presenziare alle olimpiadi che si tennero a Rio de Janeiro, ma una lesione al quadricipite femorale sinistro obbligarono lo stesso a dare forfeit all’appuntamento olimpico, e nel contempo, indussero lo stesso atleta a mettere da parte il salto in lungo. Chissà che ora il primo amore non sia tornato a bussare al cuore dell’olimpico: lo scopriremo senza dubbio nei prossimi mesi, in attesa di un annuncio ufficiale dello stesso Jacobs.

DIRETTA/ Maratona New York 2022: vincono i kenyani Chebet e Lokedi, chiude 8^ Meucci













© RIPRODUZIONE RISERVATA