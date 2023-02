Marcella Bella: la sua splendida famiglia a Verissimo/ Paura per i figli dopo che…

Marcella Bella a Verissimo con buona parte della sua grande famiglia: l’amore per il marito Mario Merello e i figli

Marcella Bella è una delle artiste più amate dal pubblico televisivo italiano. La musicista catanese ha raggiunto l’apice del suo successo negli settanta e ottanta, quando ha cantato la celebre Montagne Verdi. L’amore per la musica e non solo, nella vita della cantante. Nel suo privato infatti ci sono delle persone davvero speciali, come il marito Mario Merello e i tre figli Carolina, Giacomo e Tommaso.

La cantante siciliana ha anche tre fratelli, ovvero Gianni, Rosario e Antonio Bella. In passato Marcella Bella ha avuto una storia d’amore importante con un collega della musica come Red Canzian, all’epoca entrato da poco come bassista all’interno dei Pooh. La loro relazione è durata appena un anno, lasciando poi spazio allo splendido rapporto instauratosi con l’attuale marito Mario Merello, con cui ha poi messo al mondo gli amati figli Carolina, Giacomo e Tommaso.

A proposito dell’amore per i figli, Marcella Bella tempo fa aveva espresso grande preoccupazione per le nuove generazioni, soffermandosi sull’impatto e le conseguenze dettate dalla pandemia globale da Covid-19. “Stiamo vivendo un periodo davvero brutto”, aveva confidato nel 2021, Marcella Bella, ospite di Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo dove avrebbe dovuto parlare soprattutto della sua carriera.

In quell’occasione non si tirò indietro dal condividere col pubblico i timori e le paure legate in particolar modo al futuro degli figli. “Io mi preoccupo per i miei figli e per i nipotini, perché io la mia vita bella e senza pensieri l’ho comunque vissuta”, aveva detto la cantante, specifica che “di cose brutte ne ho vissute fin troppe ultimamente“. Oggi, domenica 5 febbraio, Marcella Bella tornerà nel salotto di Silvia Toffanin con una parte della sua splendida famiglia. Sarà sicuramente più raggiante rispetto all’ultima volta che aveva messo piedi negli studi di Mediaset.

