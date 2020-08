MARCELLA BELLA/ “Maretta” con Amadeus dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo?

Marcella Bella si sta godendo questo periodo estivo fra piscina, mare e qualche scatto con il figlio Tommaso. La diva della canzone è sempre più attiva sui social, anche se gli ammiratori possono vederla in tv grazie alle repliche di numerosi show di grido dell’emittente pubblica. Oggi, domenica 9 agosto 2020, sarà protagonista di Una serata bella per te, Bigazzi! in replica su Rete 4. Un evento che si accoda al ciclo dedicato ai grandi della musica italiana e che ha permesso alla Bella di tenere banco nelle prime serate dell’emittente nazionale per diversi anni. Ovviamente non mancheranno gli interventi canori della stessa Marcella, che per l’occasione sfoggerà la sua versione di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno ed Enzo Migliacci. A differenza di altri appuntamenti della stessa manifestazione televisiva, la cantante limiterà la sua presenza sul palco e darà voce ad un’unica esibizione, anche se pur sempre magistrale. Clicca qui per guardare il video di Marcella Bella.

MARCELLA BELLA: “MARETTA” CON AMADEUS DOPO ESCLUSIONE DA SANREMO?

Marcella Bella ritornerà presto in tv? Se lo chiedono molti telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire il palinsesto autunnale e soprattutto quali saranno i progetti della cantante siciliana. In base all’impegno profuso negli ultimi anni, possiamo quasi dare per scontato che ritornerà in tv con i suoi eventi musicali e forse persino a Ora o mai più, il talent guidato da Amadeus e che le ha assegnato il ruolo di giudice per ben due edizioni consecutive. Qualcosa però potrebbe essere cambiata e fra i due artisti ci potrebbe essere addirittura della maretta. Lo scorso gennaio infatti, Marcella ha manifestato alla stampa la sua forte delusione nel vedere che Amadeus, in qualità di direttore artistico, ha scelto di non accettare la candidatura del brano scritto con il fratello Gianni Bella. “Ormai c’è una certa incompatibilità fra me e il Festival di Sanremo”, ha detto Marcella, come riferisce Il Giornale, “non arrivo da un reality, non ho una delle grandi case discografiche alle spalle. Mi ha consolato vedere la lista degli esclusi: penso che abbiamo fatto uno scherzo ad Amadeus e l’abbiano sostituita con un’altra”. Quanto avvenuto nella kermesse quindi potrebbe spingere la cantante a prendere le distanze dallo show di Amadeus, anche se non è detta l’ultima parola.



