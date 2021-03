Marcella Bella/ Sul palco con Loredana Bertè “le signore della musica”

Marcella Bella salirà sul palco di A grande richiesta al fianco della regina della serata, Loredana Bertè, che in questi giorni è stata al centro dello spettacolo e dei titoli dei grandi giornali proprio per via di quello che è successo sul palco dell’Ariston. A Sanremo 2021 c’è stata anche Marcella Bella ma le due non hanno avuto modo di duettare non come faranno questa sera alla corte di Alberto Matano come la stessa cantante ha annunciato sui social, ma con quale risultato? Siamo sicuri che le loro anime rock così come le sue voci graffianti e graffiate, regaleranno un grosso spettacolo al pubblico e un omaggio anche alle donne che proprio ieri hanno festeggiato la loro festa. Proprio nei giorni scorsi, Marcella Bella è salita sul palco di Sanremo con Gigliola Cinquetti e Fausto Leali e al termine della sua esibizione ha subito ringraziato Amadeus: “Ci hai regalato una grande gioia, grazie. Grazie anche ai maestri”.

Marcella Bella sul palco al fianco di Loredana Bertè dopo il loro successo a Sanremo 2021

Lei e i suoi colleghi sono riusciti a portare sul palco i loro successi ma sicuramente Marcella Bella è ancora la ragazza che tutti noi abbiamo imparato a conoscere ed amare non solo per i suoi ricci ma anche per la sua Montagne verdi scritta dal fratello Gianni, una canzone che racconta di emigrazione e nostalgia, una canzone che rimane un grande classico sempre attuale, la stessa che potrebbe essere al centro della serata di questa sera magari per il suo duetto con Loredana Bertè. La “pantera” di Catania è pronta per un’altra esibizione intensa, cosa regalerà al suo pubblico?



