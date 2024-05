Marcello Brocherel, ex marito Angela Brambati/ La crisi scaturita dal tradimento con Marina Occhiena

Per diverso tempo la cantante dei Ricchi e Poveri, Angela Brambati, è stata sposata con Marcello Brocherel, albergatore aostano con cui, nel 1976, ha messo al mondo il figlio Luca. La storia d’amore tra l’artista e l’imprenditore, tuttavia, dura poco, poiché nel 1981, a poche ore dal debutto al Festival di Sanremo la Brambati scopre il tradimento del marito con l’amica e collega Marina Occhiena. Una coltellata al cuore per la ‘brunetta’ dei Ricchi e Poveri, che abbandona in men che non si dica il compagno mentre la ‘bionda’ viene allontanata dal gruppo.

Dopo il grande scandalo, Angela Brambati decide legittimamente di alzare un muro sulla propria vita privata e sentimentale, anche se l’argomento del tradimento continua ancora oggi ad essere molto attuale. “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”, aveva detto lei in un lungo sfogo sulle pagine di “Oggi”.

Angela Brambati, problemi appianati con l’ex marito Marcello Brocherel? Dopo lo scandalo…

Come, dicevamo, dopo il tradimento del marito con Marina Occhiena, quest’ultima viene allontanata dai Ricchi e Poveri e il gruppo si presenta per la prima volta in pubblico come trio. La situazione si complica quando l’ex marito di Angela Brambati decide di portare l’ex compagna in tribunale, ottenendo l’affidamento di Luca.

Una batosta che la cantante vive come un affronto personale, anche se in seguito il giudice deciderà di affidare nuovamente il figlio alla madre. Oggi non è chiaro in che rapporti siano Angela Brambati e l’ex marito Marcello Brocherel, di sicuro rispetto al passato i problemi e l’astio sono stati messi da parte, anche per proteggere e garantire la serenità famigliare.

