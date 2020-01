UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi 13 gennaio: Gemma, flirt con Marcello (trono over)

Inizia una nuova settimana anche per Uomini e Donne e lo fa come sempre con una nuova puntata del trono Over. Gemma Galgani apre la nuova puntata e, questa volta, senza Juan Luis. Il cavaliere è fuori dai giochi e non sembra abbia intenzione di tornare dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Gemma però ha già due nuovi pretendenti: uno di questi è Marcello, un distinto signore che pare abbia fatto davvero colpo sulla dama e non solo su di lei. Marcello in studio svela, infatti, di aver lasciato il suo numero e di aver sentito altre due dame alle quali si dice interessato: si tratta di Anna Tedesco e Antonella. Un aggiornamento che la Galgani non sembra affatto apprezzare e sul quale anzi si dice molto infastidita. Una nuova delusione è in arrivo per la dama? (Aggiornamento di Anna Montesano)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA TRONO OVER DEL 13 GENNAIO

Uomini e donne torna in onda oggi per la prima settimana, almeno al gran completo, ufficiale del trono over. Dame e cavalieri sono pronti ad andare oltre lasciandosi alle spalle i fasti del Natale e proprio oggi quella che inizierà su Canale5 sarà la puntata registrata proprio prima di Capodanno, cosa succederà dopo l’addio di Gemma Galgani a Juan Luis? La dama torinese dimenticherà presto le lacrime visto che, come rivelerà Maria de Filippi oggi, avrà già avuto modo di uscire e di conoscere Marcello. Il neo cavaliere si è trovato bene con lei ma non è di certo pronto a darle l’esclusiva. Fin qui tutto ok se non fosse che la dama che lo tiene in bilico con un piede in due staffe è addirittura Anna Tedesco. Inutile dire che la loro discussione terrà banco in questa prima puntata della settimana, cos’altro vedremo e come la prenderanno gli opinionisti nello scoprire che la dama si è già consolata dopo la delusione argentina?

ANNA TEDESCO SOTTO ACCUSA A UOMINI E DONNE?

Ma per Anna Tedesco la discussione con Gemma Galgani non sarà l’unica gatta da pelare a Uomini e donne visto che la dama si ritroverà nuovamente in balia delle accuse di Gianni Sperti. L’ex ballerino è pronto ad accusare la dama di essere solo alla ricerca di visibilità tanto di aver usato i social per promuovere l’attività di Marcello che, a questo punto, terrebbe le redini di Gemma solo per rimanere al centro dello studio. Altra storia per Armando Incarnato che finirà al centro dello studio per una serie di segnalazioni e scontri proprio con Gianni Sperti convinto che lui abbia un’altra fuori dallo studio e per questo fa il prezioso con Veronica Ursida. Sarà sempre l’opinionista a chiedergli di lasciare lo studio e il programma, lo farà davvero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA