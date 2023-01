Marcello e Adelaide de Il Paradiso delle signore/ Pietro Masotti: “Passione proibita”

Marcello e Adelaide de Il Paradiso delle signore, Pietro Masotti parla della nuova coppia della soap

Ormai da diverse settimane la nascente intesa tra Marcello e Adelaide tiene banco a Il Paradiso delle signore e ha raggiunto il culmine nella puntata di venerdì 27 gennaio 2023. In quell’occasione, la Contessa e l’emergente giovane uomo d’affari hanno portato la loro relazione al livello successivo: dopo aver fatto ingelosire i rispettivi ex partner, i due si sono abbandonati alla passione. E ora cosa accadrà? Ad anticipare la storia “proibita” è Pietro Masotti, interprete di Marcello Barbieri. Sulle pagine di DiPiù TV, l’attore racconta in che modo evolverà il rapporto tra la mentore e il suo allievo e cosa vedremo nelle prossime settimane della soap di Rai1.

“Non sarà subito un folle amore”, spiega Masotti al settimanale. “E’ un rapporto che Marcello non sa definire e non si fa molte domande al riguardo. Non sa ancora se è una storia d’amore o una passione proibita, e anche un po’ strana data la differenza d’età”. Ricordiamo che Il Paradiso delle signore è ambientato negli anni Sessanta, e le relazioni tra donne mature e giovani uomini non erano proprio la normalità. Eppure, la Contessa, solitamente rigida e ferrea sulle norme, saprà andare oltre le convenzioni sociali, anche se all’inizio non sarà così. “Entrambi affermano che è stato solo un momento di debolezza e che sarebbe meglio restare amici”, prosegue l’attore interprete di Marcello. “Invece non ci riusciranno e la passione sarà irrefrenabile. Cederanno al desiderio e non solo una volta”, precisa.

Il Paradiso delle signore, Ludovica o Adelaide? Pietro Masotti non ha dubbi

La storia tra Marcello e Adelaide a Il Paradiso delle signore sarà tutt’altro che segreta. Pietro Masotti infatti assicura che tra loro due inizierà una sorta di relazione, e proseguirà non solo fino alla fine di questa stagione, ma terrà banco anche nella prossima. “Mentre Ludovica si vergognava di amare Marcello, un giovane di classe inferiore, un ex carcerato, Adelaide ha le spalle abbastanza forti da sopportare il peso dei commenti e dei pregiudizi“ racconta l’attore, mettendo in luce la differenza tra la ex di Marcello e la Contessa.

E non è tutto: stando alle anticipazioni, Adelaide vivrà il suo legame con l’imprenditore in piena libertà e alla luce del sole perché non è interessata a ciò che pensa la gente della sua estrazione sociale. “La Contessa si ‘abbasserà’ ad andare a casa di Marcello, entrerà nella caffetteria, mentre lui addirittura diventerà socio del circolo”, anticipa l’attore Masotti a DiPiù TV.











