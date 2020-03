Marcello e Anna Maria/ Incidente hot per la dama: la gonna va su e.. (Uomini e Donne)

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi. Si torna a parlare dei protagonisti del trono Over e in studio ritroviamo uno dei cavalieri più discussi delle ultime settimane: Marcello. Di fronte c’è nuovamente Anna Maria, signora arrivata per conoscerlo alcune settimane fa e per la quale ha manifestato un forte interesse. “Con Anna Maria ho trovato proprio quello che volevo, vi giuro. È proprio la donna che cercavo.” ha infatti dichiarato la scorsa settimana in studio Marcello, che oggi conferma la volontà di continuare questa frequentazione. Prima però di affrontare nel dettagli quanto accaduto tra loro in questi giorni, il cavaliere fa un appunto alla dama: le chiede infatti di cambiare posizione e chiudere le gambe in quanto, avendo la gonna molto corta, le si vede tutto.

Marcello e Anna Maria, ancora sospetti sulla coppia a Uomini e Donne

Dopo l’incidente hot per Anna Maria, a Uomini e Donne si torna a parlare della conoscenza con Marcello. Anche la dama conferma il desiderio di continuare a frequentarlo, ammettendo di trovarsi molto bene assieme a lui. Nonostante ciò, c’è chi ancora non crede alla coppia. Gianni Sperti torna, infatti, ad avanzare i dubbi palesati settimana scorsa. Trova Marcello e Anna Maria poco sinceri e addirittura teme che tra loro possa esserci un qualche tipo di accordo, dettato dalla volontà comune di acquisire visibilità grazie al programma. Infatti Gianni cerca di capire qual è il lavoro che svolge la dama per sapere se i suoi dubbi sono effettivamente provati.

