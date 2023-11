Marcello e Jasna, Uomini e Donne/ Annuncio in arrivo? Il cavaliere lascia la parola alla dama

Marcello e Jasna, la frequentazione continua

Accanto a coppie in crisi che hanno interrotto la frequentazione o sono sul punto di farlo, nello studio di Uomini e Donne ci sono anche coppie che portano avanti la frequentazione senza intoppi. E’ il caso di Marcello e Jasna tra cui è nato un feeling speciale sin dal primo appuntamento. Entrambi, dopo essere usciti insieme, si erano lasciati andare a dichiarazioni importanti. Jasna lo aveva descritto come “l’uomo perfetto” e Marcello, senza trattenere l’emozione, aveva ammesso di aver provato nuovamente emozioni che non sentiva da tempo.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 29 novembre, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio proprio Marcello e Jasna invitandoli ad annunciare l’importante novità che rappresenta un tassello in più nel loro rapporto.

L’annuncio di Marcello e Jasna

Jasna è mamma di una ragazza che ha quasi 18 anni. La dama del trono over, finora, l’ha sempre tenuta lontana dalle sue cose per proteggerla. Con Marcello, però, è accaduto qualcosa di inaspettato che rende felice lei, ma anche lo stesso cavaliere come spiega la dama nello studio di Uomini e Donne.

“Procede tutto a gonfie vele tra Marcello e Jasna. “So che le cose vanno molto bene e che c’è un appuntamento importante”, annuncia Maria De Filippi. “Io ho una figlia, Alice, che ha quasi 18 anni e l’altra sera mi ha detto che le faceva piacere conoscerlo perché non si è sentita coinvolta. Io le ho chiesto se voleva invitarlo a cena e lei si è proposta di cucinare e quindi stasera conoscerà Alice“, dice la dama. “Io la tengo sempre un po’ fuori dalle mei cose, ma in questo caso, dopo averlo visto in televisione, le faceva piacere conoscerlo”, aggiunge per poi lasciare il centro dello studio con Marcello.

