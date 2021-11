Marcello, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Non sei un uomo…”

Dopo aver chiuso rispettivamente le storie con Ida Platano e Armando Incarnato, Marcello e Marika hanno cominciato a frequentarsi. La dama del trono over di Uomini e Donne, tuttava, ha sempre detto di provare un’attrazione mentale, ma non fisica nei confronti di Marcello. Dopo essere uscita diverse volte con lui, nella puntata del dating show in onda oggi, Marika ha deciso di chiudere definitivamente con Marcello non riuscendo a vedere un futuro con lui.

Marcello, a sua volta, spiega di essersi accorto di un interesse palese e mai finito di Marika nei confronti di Armando Incarnato e di aver fatto, di conseguenza, un passo indietro. Durante il confronto tra Marcello e Marika, Armando Incarnato ha puntato il dito contro il cavaliere.

Armando Incarnato tra Marcello e Marika

Dopo aver ascoltato le parole di Marcello e Marika, Armando Incarnato racconta di aver ricevuto delle segnalazioni secondo le quali il cavaliere penserebbe ancora alla sua ex. “La persona con cui ho avuto una storia è fidanzatissima con un’altra persona. Non la sento da circa sei-sette mesi perchè non ho più il suo numero”, si difende Marcello.

Il cavaliere, poi, perde la pazienza e, rivolgendosi ad Armando, aggiunge: “Tu non sai neanche cosa vul dire essere un uomo“. “Ma possibile che tutte le segnalazioni arrivato a te?“, chiede Tina Cipollari. “Io devo giustificarmi e parlare di una fidanzata che non esiste con una persona che ha sempre fatto teatrini qui al centro”, sbotta Marcello. Ida Platano, da parte sua, dà ragione a Marcello credendo che nella vita dell’ex ci sia qualcosa di non detto. “Non ho mentito su niente”, conclude Marcello.

