Marcello Mastroianni/ Storia dell’attore italiano più celebrato e amato al mondo

Marcello Mastroianni è uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico mondiale. Con i suoi ruoli da protagonista nei film di Federico Fellini ha segnato buona parte del cinema anni Sessanta e anni Settanta, a volte anche dividendosi la scena con un’altra delle attrici italiane che più hanno avuto successo all’estero, Sophia Loren. La peculiarità di Mastroianni era il sapersi destreggiare tra ruoli comici e drammatici, facendosi affiancare da altri volti noti (e spesso altrettanto versatili) del cinema italiano come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren/ Tra loro un "amore" mai finito

La figura di Mastroianni sarà al centro del racconto di Maurizio Costanzo e Pino Strabioli a Io li conoscevo bene, programma-conversazione in onda nella seconda serata di Rai3 in cui i due si soffermeranno proprio sul racconto di questo grande protagonista dello spettacolo del Novecento.

Maurizio Costanzo racconta Marcello Mastroianni

Maurizio Costanzo ha avuto modo di “conoscere bene” anche Marcello Mastroianni. Con lui, Ruggero Maccari ed Ettore Scola scrisse la sceneggiatura di uno dei suoi film più celebri, Una giornata particolare (1977), in cui recita al fianco di Sophia Loren. Ma il rapporto di amicizia tra Costanzo e Mastroianni non si limitò a questa collaborazione: ricordiamo infatti un’intervista a Bontà loro in cui Mastroianni parlò di cose molto intime e personali, a testimonianza di quanto Marcello gli fosse legato e non temesse di confidarsi con quello che lui considerava anzitutto un amico.

Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve/ La loro storia d'amore: c'era lei quando morì

Nella vita privata, l’attore aveva un carattere schivo e riservato. Si mostrava dunque molto diverso da come appariva in pubblico, o comunque distante dallo stereotipo dell’attore-protagonista sempre al centro della scena. Tra i suoi difetti annoveriamo la proverbiale pigrizia, gli slanci e le debolezze anche nei rapporti con le donne, e infine, relativamente a questi ultimi, la complessità ‘intricata’ che li caratterizzò sempre.

LEGGI ANCHE:

Chiara, figlia Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve/ Il suo esordio a 7 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA