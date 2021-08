Sophia Loren, il ricordo commosso dell’amico Marcello Mastroianni/ Quel rapporto che va oltre la morte

Va in onda stasera su Rai3 l’intervista densa di ricordi ed emozioni a Sophia Loren, una delle attrici più prolifiche della storia del cinema italiano e internazionale oggi ospite di A raccontare comincia tu (replica). Nel suo colloquio con Raffaella Carrà, la Loren avrà modo di ripercorrere numerose tappe della sua vita e della sua carriera, fino a parlare anche del suo rapporto con Marcello Mastroianni, suo carissimo amico e collega. “Un grande”, lo definisce Sophia, mostrandosi con gli occhi lucidi quando si tocca l’argomento. I due ebbero modo lavorare insieme in diverse occasioni, sviluppando nel frattempo un prezioso legame andato persino oltre la morte. Marcello, infatti, è scomparso nel 1996, ma Sophia non ha mai smesso di commemorarlo.

Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Sophia Loren: "Non sapevo fare niente"

La vita sentimentale di Marcello Mastroianni

A scanso di equivoci, Sophia e Marcello non ebbero mai tra loro una relazione sentimentale. È vero, però, che nella vita di Mastroianni ci furono molte donne, alcune delle quali anche attrici: “Mi hanno dato amore, forse io ne ho dato meno, riflettendo seriamente e onestamente”, si legge nelle sue dichiarazioni riportate da Enzo Biagi nel volume biografico Era ieri (Rizzoli). “Ma questo – prosegue – è anche dovuto alla nostra natura: l’attore vuole essere sempre al centro dell’interesse; è come l’enfant gâté , come dicono i francesi, un bambino viziato. E, secondo me, è meno capace di offrire amore perché è già tanto amato, è amato da tutti. Quindi quelle donne che hanno fatto parte della mia vita, probabilmente hanno offerto più di quanto io non abbia dato in cambio, almeno un paio di volte. E sì, perché dare, dare, ma fino a un certo punto”.

Sophia Loren e Raffaella Carrà/ L'incontro tra due ‘sorelle’ su Rai 3

Marcello Mastroianni e Sophia Loren: una ‘grande intesa’

Quanto invece alla loro esperienza sul set, Sophia Loren e Marcello Mastroianni si piacquero subito (anche se solo professionalmente). Tra loro c’era grande intesa, e ancora oggi Sophia lo ricorda con piacere. Unica nota stonata il fatto che spesso Marcello dimenticasse le battute: ne parlò la stessa Loren in un’intervista del 2014 a Che tempo che fa, dove si soffermò a lungo sul racconto della loro amicizia segnata dall’amore condiviso per l’arte e per il cinema.

LEGGI ANCHE:

Carlo Jr. ed Edoardo Ponti, figli Sophia Loren/ “Lavorava sempre ma per noi c’era”

© RIPRODUZIONE RISERVATA