Marcello Messina: “Armando Incarnato mi ha tirato una sedia”/ Dopo Uomini e Donne…

Marcello Messina e lo scontro con Armando Incarnato

Marcello Messina è stato uno dei cavalieri della stagione del trono over di Uomini e Donne che si è appena conclusa. L’ex cavaliere ha lasciato la trasmissione per poter vivere la relazione con una persona incontrata fuori dal programma con cui, oggi, pare sia tutto finito. All’interno del programma di Uomini e Donne, Marcello ha frequentato Ida Platano con cui è poi tutto finito e si è scontrato spesso con Armando Incarnato. A distanza di mesi dal suo addio alla trasmissione di Maria De Filippi, Marcello ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Armando.

Durante la live con Marika Geraci sulla pagina social di Opinionista Social, sono stati rivelati diversi aneddoti accaduti dietro le quinte di Uomini e Donne. Proprio dietro le quinte del dating show di canale 5 sarebbe accaduto un episodio tra Marcello e Armando.

Armando Incarnato e la vicenda con Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

I fan non hanno perso tempo a fare diverse domande su Armando Incarnato, il quale è stato sempre al centro delle critiche per i telespettatori. Marcello ha così rivelato un aneddoto riguardante l’ex cavaliere: “C’è stata una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Una volta quando mi ha tirato la sedia dietro. Per il resto, Armando i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era troppo nervoso”, ha detto Marcello come riporta il portale Isa e Chia.

Infatti le litigate tra Marcello Messina e Armando Incarnato sono state all’ordine del giorno durante il dating show di Maria de Filippi. Armando, tuttavia, si è spesso scontrato anche con Alessandro Vicinanza, anche lui ex di Ida Platano con cui ha un rapporto d’amicizia e con Riccardo Guarnieri, tornato recentemente in trasmissione alla ricerca dell’amore che, però, non ha ancora trovato.











