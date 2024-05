Marcello Messina, bacio con Francesca a Uomini e Donne/ Dopo l’addio a Jessica, nuovo inizio per lui

Marcello e Francesca: primo confronto a Uomini e Donne

Marcello Messina volta pagina dopo la delusione vissuta con Jessica e si dedica ad una nuova frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 24 maggio 2024, ultima della stagione, Marcello torna ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli della frequentazione con Francesca. Marcello, chiusa la storia con Jasnaa, è tornato in trasmissione per rimettersi subito in gioco e provare a trovare il vero amore. Di fronte alla bellezza di Jessica giunta in trasmissione per conoscere Mario Verona, Marcello non è rimasto indifferente al punto da averle chiesto di conoscerla.

Tra i due, sembrava andare tutto bene al punto da aver vissuto anche un momento d’intimità ma alcuni atteggiamenti di Marcello hanno allontanato Jessica che ha deciso di chiudere cominciando a frequentare Diego.

Marcello e Francesca: feeling e baci a Uomini e Donne

Dopo essere rimasto in silenzio per diverse puntate, nell’ultimo appuntamento della stagione di Uomini e Donne, Marcello torna al centro dello studio per un confronto con Francesca e raccontare i dettagli del loro appuntamento. Come racconta la dama, tra i due è scattato subito il feeling. “C’era una grande voglia di baciarsi“, racconta Francesco mentre Marcello si lascia andare ad un sorriso complice.

Tra i due, tutto sembra andare a gonfie vele. La conoscenza tra Marcello e Francesca, però, è iniziata nell’ultima parte della stagione e per scoprire come continuerà la storia tra i due sarà necessario aspettare settembre quando Marcello e Francesca potrebbero tornare in studio come coppia.











