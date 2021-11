Marcello Messina, complimenti per Andrea Nicole a Uomini e Donne/ Poi con Jessica…

Nello studio di Uomini e Donne, dopo la presentazione di Teresanna Pugliese, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Marcello Messina che sta conosceno Jessica, una signora giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere lui e con la quale si trova benissimo. Marcello, nella scorsa puntata, si era emozionato per una lettera che gli aveva scritto Jessica con cui è uscito nuovamente. Tra i due procede tutto a gonfie vele anche se il cavaliere ammette di essersi “addormentato” durante una serata.

Teresanna Pugliese torna a Uomini e Donne/ Retroscena sull'amore con Francesco Monte

Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di una donna che ha chiamato la redazione per conoscerlo. Marcello, però, spiega di non riuscire a conoscere più persone contemporaneamente preferendo non incontrarla per concentrarsi su Jessica che annuncia che spiega che avrebbe chiuso la conoscenza qualora Marcello avesse deciso di conoscere l’altra signora.

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Segnalazioni sulla dama? Gemma Galgani...

Marcello Messina e i complimenti per Andrea Nicole

Maria De Filippi, durante il confronto con Jessica, svela come Marcello Messina abbia più volte fatto i complimenti ad Andrea Nicole per i modi di fare sempre eleganti. La tronista che non si aspettava i complimenti del cavaliere del trono over li accetta e ringrazia Marcello per per le belle parole.

Dopo la parentesi dedicata ad Andrea Nicole, Marcello torna a concentrarsi su Jessica che desidera avere accanto un uomo presente con cui condividere la propria vita sotto vari aspetti.

LEGGI ANCHE:

Andrea Nicole cade a Uomini e Donne/ Il dettaglio scatena il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA