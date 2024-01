Marcello Messina, dedica d’amore a Jasna Amodei dopo Uomini e donne/ “Senza il tuo sorriso non so più stare”

Marcello Messina, dedica d’amore a Jasna Amodei: “Senza il tuo sorriso…“

Uomini e donne ha regalato emozioni indimenticabili e una gioia irrefrenabile ad una delle coppie simbolo di questa edizione, quella composta da Marcello Messina e Jasna Amodei. L’ex Cavaliere e l’ex Dama del trono over hanno deciso di lasciare il programma mano nella mano, sorridendo di fronte ad un futuro che promette loro rosee aspettative. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori del dating show condotto da Maria De Filippi, procede a gonfie vele. E a testimoniarlo è una nuova dimostrazione social di Marcello.

Dopo la prima foto di coppia pubblicata su Instagram, l’ex Cavaliere ha condiviso un nuovo scatto social in compagnia della sua dolce metà. E, a corredo, una dedica al miele per colei che ha conquistato il suo cuore: “Senza il tuo sorriso… non so più stare… mi scaldi e mi ricopri… sembri piccolina… ma sei tanto grande Jasna“.

Marcello Messina e Jasna Amodei: amore a gonfie vele dopo Uomini e donne

Prosegue dunque nel migliore dei modi la love story tra Marcello Messina e Jasna Amodei. La coppia ha superato ogni ostacolo e, dopo l’esperienza a Uomini e donne, sono ora intenzionati a fortificare il proprio sentimento giorno dopo giorno. Ai microfoni di WittyTv, subito dopo la scelta di lasciare il programma mano nella mano, l’ex Dama aveva rivelato in preda alla gioia: “Che esplosione di emozioni. Marcello è un fuoco, quando si accende, divampa tutto e tutto si accende… Io invece sono aria, più leggera”.

Anche l’ex Cavaliere si era espresso, a caldo, sulla decisione di uscire dallo studio assieme a Jasna: “Sono felice, anche se ci sono state cose che hanno minato il nostro rapporto di un mese e mezzo, ma sono felice. Ci ho messo tanta energia per non minare la nostra conoscenza. Lei mi dà tanta tranquillità, c’è fiducia tra noi. Se c’è quella, va bene tutto”.

