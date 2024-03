Marcello Messina e Jasnaa si sono lasciati dopo Uomini e Donne/ “Ha spettacolarizzato la storia sui social”

Marcello Messina e Jasna annunciano l’addio a Uomini e Donne

Marcello Messina e Jasna sono tornati a Uomini e Donne per annunciare la fine della relazione. Il cavaliere e la dama del trono over avevano lasciato insieme il programma di Maria De Filippi per provare a vivere una relazione lontano dalla trasmissione nonostante la distanza. Inizialmente, le cose, tra i due, sono andate bene. Qualcosa, poi, si è rotto e i due si sono lasciati. “So che sei arrabbiata con lui. So che ti ha dato fastidio la diretta con cui lui ha comunicato la fine della storia”, annuncia Maria De Filippi accogliendo in studio Jasna che, dopo essersi accomodata, spiega le proprie ragioni.

“Lui ha voluto comunicare con cinque storie su Instagram la fine della nostra storia quando avevamo deciso lasciar correre senza spettacolizzare sulla fine di questa storia”, spiega Jasna ammettendo di non aver gradito la scelta di Marcello di comunicare la fine della storia sui social.

Marcello Messina e Jasna: lite a Uomini e Donne

Marcello Messina, in studio, arriva replicando subito a Jasna non condividendo le parole appena dette a Maria De Filippi: “Lo sapevo che avrebbe detto questo. Avevamo deciso di comunicarlo insieme in una diretta dato che ci siamo lasciati di comune accordo“, dice il cavaliere scatenando la pronta reazione dell’ex dama.

“Abbiamo deciso di fare una diretta, ma visto e considerato che attraverso uno scambio di messaggi non c’era la tranquillità per fare una diretta, io ti ho chiesto di non fare niente. Mi spieghi perché hai cambiato idea e non me l’hai comunicato?”, chiede Jasna. Marcello replica che in alternativa alla diretta, Jasnaa voleva fare un post ma la dama sbotta: “Io non volevo comunicare niente”. “Io ero stanco di rispondere alle persone che mi chiedevano di te”, dice ancora lui. “Volevi solo un po’ di visibilità, sei ridicolo. Io, in silenzio, volevo portare rispetto alla storia e non volevo comunicare niente“, dice ancora l’ex dama. “Ci siamo lasciati perché sono un pesantone, che sono una vittima, che non ascolto le donne. Penso che non sia neanche attratta fisicamente perché l’ho sempre cercata io”, racconta poi Marcello. “La verità è che tu non eri attratto da me. Quante volte mi hai cercata quando siamo stati insieme? Sono arrivata a Torino e invece di saltarmi addosso come avrebbe fatto chiunque mi hai chiesto di uscire altrimenti non avremmo visto Torino e la sera ti sei addormentato”, conclude Jasna.

