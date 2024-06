Marcello Palazzo, chi è il fidanzato di Elisa Molinarolo/ Uniti dall’atletica: la dolce dedica

Chi è Marcello Palazzo, da due anni accanto ad Elisa Molinarolo

Marcello Palazzo è il fidanzato di Elisa Molinarolo che, insieme a Roberta Bruni, ha conquistato la finale della gara di salto con l’asta femminile degli Europei di Atletica, in programma lunedì 10 alle 20.15 allo Stadio Olimpico di Roma. Del fidanzato dell’atleta azzurra, tuttavia, non ci sono molte informazioni così come sulla vita privata della stessa Elisa che preferisce far parlare di sè per i traguardi sportivi che sta raggiungendo con tanto lavoro e sacrificio. Tuttavia, sbirciando sul profilo Instagram di Marcello Palazzo si scopre che, ad unirlo ad Elisa Molinarolo è stata sicuramente l’atletica.

Diretta/ Italia Panama U21 (risultato 1-2) streaming video Rai: Cher Ndour riapre i giochi! (10 giugno)

Entrambi, infatti, fanno parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato e, dalle foto di Marcello, sembra che lui sia un allenatore. Non si sa, in realtà, se sia anche l’allenatore della fidanzata che, oggi, in vista dell’importante gara, ha deciso di dedicargli anche delle dolci parole per un anniversario davvero importante.

Vinicius, condannati 3 tifosi del Valencia per insulti razzisti/ Pena di 8 mesi di carcere e 2 anni di raspo

Lo scambio di dediche tra Elisa Molinarolo e il fidanzato Marcello Palazzo

Tra le storie del profilo Instagram Elisa Molinarolo, prima di tuffarsi nel clima dell’importante gara che la attende, ha deciso di rivivere qualche momento vissuto con il fidanzato Marcello Palazzo con cui, oggi, festeggia il secondo anniversario d’amore. Elisa ha così condiviso la foto che vedete all’inizio dell’articolo e che è stata poi ripresa dallo stesso Marcello ha ha aggiunto le parole “amore mio”. Lo scorso 29 gennaio, inoltre, in occasione del compleanno della fidanzata, Marcello aveva dedicato un video con alcune delle foto più belle scattate da quando sono fidanzati.

DIRETTA OLANDA ISLANDA/ Video streaming tv: precedenti, dominio orange ma nelle ultime... (10 giugno 2024)

La coppia, dunque, è unita e innamorata ma preferisce vivere con molta discrezione la storia condividendo contenuti sui social solo per occasioni speciali esattamente come è accaduto oggi per il secondo anniversario.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Palazzo (@marcello.palazzo)













© RIPRODUZIONE RISERVATA