Marcello Sacchetta niente Amici Serale 2020/ Video: “Una scelta mia, ecco perché…”

Marcello Sacchetta non ci sarà ad Amici Serale 2020, il noto ballerino lo ha annunciato a poco dalla diretta della prima puntata su Canale 5. Si tratta di un nuovo colpo duro per i fan della trasmissione di Maria De Filippi anche perché questi avevano dovuto già rinunciare in passato a una colonna come Stefano De Martino. Il ballerino ha però deciso di metterci la faccia e di dare una spiegazione al suo pubblico della sua assenza. Un video che è stato pubblicato sui social network in cui il ragazzo ha deciso di aprirsi a 360° per riuscire a far capire a tutti la sua grandissima voglia di continuare il suo lavoro ma anche quella di fare alcune precisazioni.

Ha spiegato: “Non ballerò al Serale di Amici quest’anno. La scelta è stata mia, presa da una serie di valutazioni che mi hanno portato a prendere una pausa dal programma. Il percorso è stato veramente molto bello e mi ha dato tanto facendomi crescere e facendomi conoscere e apprezzare come ballerino”. Nonostante queste parole c’è anche l’obbligo di prendere una decisione: “Da tempo ci rifletto ed è il motivo per cui mi avete visto poco durante gli appuntamenti speciali del sabato“. Una scelta che è arrivata per una serie di motivi personali che l’hanno portato a pensare di fermarsi e lasciare spazio a chi invece ha bisogno di crescere ancora.

