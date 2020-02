Amici 2020 serale/ Eliminati e diretta 28 febbraio: concorrenti, giudici e ospiti

AMICI 2020: ANTICIPAZIONI, OSPITI, GIUDICI PUNTATA 28 FEBBRAIO

Amici 2020 finalmente debutta con il primo serale dell’edizione 2020 e saranno davvero tante le novità con cui dovrete fare i conti, non c’è dubbio. La prima cosa nuova a cui il pubblico dovrà abituarsi sono i concorrenti. Al serale sono arrivati dieci concorrenti ovvero per il canto Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesca e Martina mentre per il ballo ci sono Valentin (ballerino di latino), Nicolai e Javier (ballerini di classico) e Talisa. I ragazzi hanno ottenuto la maglia verde affrontando un esame in tre step con dei giudici esterni e tutti ci sono riusciti al primo colpo tranne Francesco che ha faticato per ben due volte per arrivare al serale e adesso non ha davvero intenzione di mollare. In settimana i ragazzi sono arrivati in casetta non prima di aver scoperto che quest’anno non ce ne saranno due e che, quindi, non avremo i bianchi da una parte e i blu dall’altra. Ad Amici 19 non ci sarà la divisione in squadre ma tutti saranno contro tutti pronti a sfidarsi a colpi di cover, inediti, duetti e coreografie con la speranza di ottenere il massimo dei voti in tre diversi gironi. Il primo di ogni girone passerà alla puntata successiva mentre gli altri si sfideranno fino a quando non arriverà l’eliminazione.

I GIRONI, LA GIURIA E I VOTI AL SERALE DI AMICI 2020

La seconda novità riguarda proprio le eliminazioni che in questo primo serale in onda oggi, 28 febbraio, su Canale5, saranno ben due lasciando otto ragazzi a combattere per uno dei quattro posti previsti per la finalissima che andrà in onda tre sei settimane, salvo cambiamenti. I ragazzi sono chiamati ad affrontare tre gironi a classifica con il primo pronto ad accedere al serale successivo, l’ultimo eliminato e il secondo pronto ad affrontare tre step con il voto del pubblico, quello della giuria e la misteriosa Var. La giuria del serale di Amici 2020 è formata dai già visti Gabry Ponte e Loredana Berté e la new entry Vanessa Incontrada. I tre potranno votare mentre chi siederà in giuria con un ruolo nuovo, ovvero quello di dire la sua opinione ma senza essere un giurato vero e proprio, è Tommaso Paradiso. Alla Var prenderanno posto due personaggi storici del programma ovvero il maestro Beppe Vessicchio e il coreografo Luciano Cannito. A loro si uniranno i professori, che potranno votare, ovvero i mitici sei, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Ai voti degli esperti e dei professori si uniranno anche quelli del pubblico a casa che, visto che il programma sarà in diretta, sarà parte attiva di questo serale 2020.

GLI OSPITI DEL PRIMO SERALE DI AMICI 2020 E LA “TELEFONATA”

La prima puntata di Amici 2020 non sarà solo fatta di concorrenti pronti a cantare e ballare e giudici pronti a votare tra una polemica e l’altra, ma anche di tanti ospiti. Maria de Filippi ha già annunciato che nel primo serale saliranno sul palco J-Ax (pronto a duettare con Martina), Elisa (che duetterà con Nyv), Emma Marrone (che duetterà con Gaia Gozzi) e poi anche Ghali, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta che potrebbero duettare con Giulia, Jacopo e Francesco. Come sempre non mancheranno gli ospiti comici e anche in questo caso la conduttrice ha annunciato una novità ovvero “la telefonata”. La prima a sperimentare la cosa è Luciana Littizzetto che sarà in collegamento con il serale in diretta potendo intervenire via telefono ogni volta che vorrà e lo stesso, si spera, faranno gli altri nelle serate che verranno. Presenti al primo serale anche le Sardine, capeggiate da Mattia Santori, affiancato da Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, per un discorso sull’odio.



