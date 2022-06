Paolo Del Debbio insultato “Andate a fare in cu*o”/ Video, poi lite con nordafricano…

È successo di tutto a Paolo Del Debbio nella puntata di ieri di Dritto e Rovescio. Dal giornalista russo sbeffeggiato allo scontro con un giovane nordafricano, fino al “vaffa” di un difensore del reddito di cittadinanza. Una puntata a dir poco movimentata e intensa per il conduttore. Nel caso di Ruslan Ostashko, il giornalista fedele al regime di Vladimir Putin, ha usato un’ironia molto pungente. Il giornalista russo stava attaccando le sanzioni dell’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina: «Perché queste sanzioni? Volete farci male per porre fine alla guerra? Forse non capite molto bene i russi. Anche se i prezzi dei generi alimentari cresceranno di due o tre volte, il nostro orgoglio, la nostra coscienza, il nostro intelletto e la memoria della nostra storia sono molto più importanti».

Quel discorso pieno di retorica nazionalista ha indispettito Paolo Del Debbio, che ha più volte ripetuto con tono sarcastico: «Vivete di spirito allora». Risate in studio, invece Ruslan Ostashko ha ribadito: «Siamo molto diversi da voi. Noi non misuriamo il nostro Paese con i prezzi della benzina o con quelli dei prodotti alimentari».

PAOLO DEL DEBBIO SHOW A DRITTO E ROVESCIO

Ma Paolo Del Debbio si è scontrato con un nordafricano coinvolto nelle violenze di Peschiera del Garda, dove delle giovani italiane sono state prese di mira. «Alla fine mi hanno preso e mi hanno messo tre giorni in cella nella merda, con uno che aveva fatto qualcosa di molto peggio». Allora il conduttore di Dritto e Rovescio lo ha attaccato, anche in questo caso con ironia. «Che dovevano fare, portarla al parco giochi? A Gardaland?», la replica di Del Debbio, mentre il pubblico in studio lo applaude. «Non c’è da spiegare, c’è da chiedere scusa alla Polizia municipale», ha rincarato. Il nordafricano ha tirato dritto: «Ma scusa cosa, siete voi che dovete chiedermi scusa, è lo Stato che deve chiedermi scusa, è proprio il sistema italiano che non va bene».

Arriviamo così allo scontro con il sostenitore del reddito di cittadinanza. «Noi speravano di arrivare in una trasmissione dove era possibile ragionare su come era possibile superare i limiti del reddito di cittadinanza. Io però sto registrando un atteggiamento di aggressione, un atteggiamento di chi fa sempre la stessa discussione», ha protestato l’uomo in collegamento. In questo caso, però, niente ironia da Paolo Del Debbio: «Qui stanno parlando tutti, il primo che ha aggredito è uno di voi. Quindi, se ci vuole stare in questa trasmissione, ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa. Ha capito?». Ma l’uomo è passato agli insulti: «Andate a fare in cu*o, siete una vergogna». Del Debbio ha replicato: «È lei una vergogna! Imparate un po’ di educazione!».

“Chiedere scusa? Siete voi che dovete chiedere scusa a me perché il sistema italiano non va proprio bene”#Drittoerovescio pic.twitter.com/F77bqVBpJY — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 9, 2022

Del Debbio : Se ci vuole stare in questa trasmissione, ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa.

Risposta “Andate a fare in culo siete una vergogna”.

Sipario 🤣 👏#drittoerovescio #DelDebbio pic.twitter.com/txIENPtlv8 — Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) June 9, 2022













