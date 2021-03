Marco Alemanno compagno di Lucio Dalla?/ Il cugino Simone Baroncini “Non era gay, visto spesso con donne”

Quando si parla della vita privata di Lucio Dalla tornano alla mente le dichiarazioni del cugino, Simone Baroncini, che ha sempre smentito la presunta omosessualità dell’artista e quindi la relazione con Marco Alemanno. Tuttavia nelle sue uscite mediatiche, Simone Baroncini non si è mai soffermato più di tanto su questi aspetti, quanto sulle doti artistiche di Dalla. Non potrebbe essere diversamente visto che Lucio Dalla resta “un genio della musica del nostro secolo”. E’ del tutto evidente che il cantante bolognese sia tuttora un’icona della nostra musica italiana, un talento sopraffino che – come tanti altri – ha però dovuto fare i conti coi rumors del gossip circa il suo orientamento sessuali. “Siamo andati spesso in vacanza insieme e abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto per mesi”, aveva raccontato il cugino Simone in un’intervista rilasciata dopo la sua morte, facendo capire di essere molto vicino a Lucio Dalla e di conoscerlo perfettamente.

Lucio Dalla, il cugino Simone Baroncini: “Non era omosessuale, visto spesso con donne”

La presunta omosessualità di Lucio Dalla non è mai stata presa in considerazione dalla famiglia dell’artista felsineo. Lo stesso Simone Baroncini, cugino di primo grado, ha più volte ribadito il reale orientamento sessuale del cantante: “L’ho visto spesso con delle donne, mentre pur essendo stato in vacanza con Lucio e Marco a Tremiti non ho mai notato più di un profondo affetti fraterno, anzi paterno da parte di mio cugino nei confronti dell’amico e collega”, aveva precisato. Sulle stesse voci si era espresso anche Paolo Pagani, uno dei grandi amici di Lucio Dalla. Nei giorni successi alla scomparsa del cantante bolognese, lo storico amico si era così spiegato le allusioni mediatiche sull’orientamento sessuale di Dalla: “Lucio omosessuale? Forse si pensa questo perché nella sua vita ha convissuto spesso con degli uomini“.



