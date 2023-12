Marco Antonio chiude con Roberta di Padua a Uomini e Donne/ Proposta ad Emanuela: “Porta aperta…”

Marco Antonio chiude con Roberta Di Padua

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 5 dicembre, con una puntata assolutamente imperdibile. Occhi puntati su Marco Antonio che, sin dalle prime uscite con Emanuela, aveva dichiarato il suo forte interesse per la dama. Di fronte ai dubbi di quest’ultima, però, aveva deciso di conoscere altre donne tra le quali Roberta Di Padua. Durante la prima cena insieme erano arrivati anche dei baci e la consapevolezza di continuare a portare avanti la conoscenza. Tuttavia, i colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai e, nella puntata in onda oggi, il cavaliere, durante il confronto con Roberta, fa un passo indietro con il benestare della dama.

Roberta, infatti, riconosce i sentimenti di Marco Antonio nei confronti di Emanuela ammettendo di vederlo molto avanti. Una spiegazione che trova conferma nelle parole di Marco Antonio che ribadisce di provare un sentimento forte per Emanuela.

La reazione di Emanuela nei confronti di Marco Antonio

“La porta è sempre aperte”: con queste parole Marco Antonio lancia un segnale forte ad Emanuela che, tuttavia, resta ferma al proprio posto al punto che Cristina Tenuta le consiglia di alzarsi e andare ad abbracciarlo. Nonostante il forte interesse per Marco Antonio, tuttavia, Emanuela non nasconde la delusione per l’atteggiamento del cavaliere. In particolare, la dama del trono over non perdona il bacio con Roberta Di Padua.

Dopo le varie delusioni, Emanuela non ha mai nascosto di non fidarsi totalmente delle persone al punto che ha ribadito più volte come l’atteggiamento di Marco l’abbia fortemente ferita. Riuscirà a tornare sui suoi passi?











