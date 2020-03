Marco B e Antonella/ Arriva una nuova dama per “Batman” (Uomini e Donne)

Il Trono Over di Uomini e Donne torna su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Lunedì 16 marzo 2020 la puntata del dating show di successo condotto da Maria De Filippi è nuovamente dedicata alle dame e ai cavalieri che riscuotono molti più consensi da parte del pubblico rispetto alla versione “classica” del programma. In studio si ritroveranno anche Marco B e Antonella, il cavaliere che ama dormire nudo e ha un vestito di Batman che tanto ha fatto divertire i telespettatori. Un nuovo confronto per la coppia che vedrà la stessa padrona di casa interviene per chiedere se tra i due è scattato il famoso bacio. Intanto a sorpresa durante la puntata Marco B sarà chiamato a decidere se far entrare o meno una nuova dama pronta a corteggiarlo. Proprio così, una nuova dama ha scritto alla redazione per conoscere Marco dopo aver scoperto che è un fan di Batman, visto che lei ama travestirsi da Catwoman.

Marco B. e Antonella: per Batman arriva Catwoman

La passione di Marco B per Batman non è passata inosservata considerando la prima richiesta pervenuta alla redazione del Trono Over di Uomini e Donne da parte di una dama appassionata del celebre supereroe. Non solo, la donna ha anche rivelato di indossare nel tempo libero il vestito da Catwoman, conosciuta per essere una eroina al femminile dedita al furto e originariamente creata come avversaria di Batman. Come reagirà Marco B. all’arriva di una nuova dama? Deciderà di incontrala e conoscerla? Oppure proseguirà la sua conoscenza solo con Antonella con cui sta uscendo da alcune settimane? Intanto proprio con Antonella, il cavaliere è stato protagonista di un simpaticissimo momento andato in onda la scorsa settimana durante il programma. Dopo una bellissima serata trascorsa insieme, Antonella ha raccontato che pur essendosi presentata la possibilità di dormire insieme lui si è come tirato indietro. Marco B. si è prontamente giustificato: “io volevo tornare a prendere le mie cose perché dormo nudo! Volevo prendere un pigiama e non presentarmi già la prima volta così!”. A quel punto il cavaliere ha raccontato la sua passione per Batman: “è sempre stato il mio idolo, da quando ero piccolo! Oggi ho un costume originale di Batman e lo indosso di sera. Mi piace andare per i tetti”. Una rivelazione che ha fatto divertire anche Maria De Filippi che ha consigliato alla dama di non farselo scappare: “non me lo lascerei sfuggire fossi in te!”.



