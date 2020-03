Antonella e Marco B/ Uomini e Donne: “c’è stato un bacio”. Poi per lei arriva…

Antonella e Marco B continueranno a frequentarsi o decideranno di chiudere la conoscenza nella puntata odierna del trono over di Uomini e donne? La dama e il cavaliere si stanno conoscendo da un po’ e tra loro c’è un bel feeling anche se, per il momento, nessuno dei due ha concesso l’esclusiva. Qualcosa, tuttavia, potrebbe anche cambiare già nella puntata odierna. Dopo qualche incomprensione, il cavaliere e la dama affermeranno di essersi chiariti. Antonella sfoggerà il suo miglior sorriso e alla domanda di Maria De Filippi che chiederà se tra loro ci sia stato un bacio, ci sarà una risposta affermativa. Tuttavia, tra Antonella e Marco B non c’è ancora il grande amore che li spinge a chiudere la porta ad altre persone per vivere una vera e propria storia d’amore. Il cavaliere, così, riceverà una batosta.

ANTONELLA E MARCO B, PER LA DAMA DI UOMINI E DONNE ARRIVA UN NUOVO CAVALIERE

Nonostante la conoscenza con Marco B la renda felice, Antonella accetterà di conoscere un’altra persona? Maria De Filippi, nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne animata dallo scontro tra Maria De Filippi e Armando Incarnato, annuncerà la presenza di un nuovo pretendente che ha chiamato la redazione per conoscere proprio Antonella. L’annuncio della conduttrice renderà felice la dama, ma cosa deciderà di fare? Accetterà d’incontrare il suo pretendente prima di decidere se farlo restare o meno o rifiuterà di farlo entrare in studio per non ferire Marco e portare avanti la conoscenza solo con lui? Una scelta difficile che metterà in difficoltà la dama che, finora, non ha ancora trovaro l’uomo che vorrebbe al suo fianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA