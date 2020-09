Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Presto l’annuncio delle nozze?

Tutto è pronto per il ritorno in pista di Federica Panicucci che da oggi sarà al timone della sua dodicesima edizione di Mattino5 mentre Marco Bacini continuerà a stare al suo fianco. In questi giorni nelle loro storie abbiamo visto il loro ritorno a Milano per prepararsi ad una nuova stagione di lavoro dopo quella che hanno definito l’estate italiana, e adesso? Federica Panicucci è in onda da stamattina mentre Marco Bacini è stranamente in silenzio. Molto spesso l’imprenditore si è lanciato in dediche e foto all’inizio delle loro avventure e allora perché oggi questo silenzio? Siamo sicuri che siano arrivati bellissimi fiori per la conduttrice perché, come lei stesso racconta, Marco Bacini è sempre al suo fianco. I due hanno riaperto il ristorante di Milano, hanno tenuto duro con i negozi di abbigliamento della linea della Panicucci, e l’amore?

MARCO BACINI PRONTO PER LE NOZZE CON FEDERICA PANICUCCI?

Proprio in questi giorni si è spesso parlato di gossip e, soprattutto, di matrimonio. Marco Bacini e Federica Panicucci sono insieme da un po’ e sembrano felici e inseparabili tant’è che spesso si è parlato di nozze. Proprio durante Mattino5 più volte qualcuno ha fatto la battutina alla conduttrice sperando di scoprire qualcosa ma alla fine tutto si è concluso con un niente di fatto, almeno per ora. In questi giorni si è fatta più insistente la voce di una rivelazione importante nella prima puntata di Verissimo. Sarà a quel punto che Marco Bacini annuncerà le nozze con la sua Federica Panicucci come si rumoreggia ormai da un po’?



