Marco Bacini, fidanzato Federica Panicucci/ Foto, presto il matrimonio?

Chi è Marco Bacini?

Marco Bacini potrebbe presto diventare il marito di Federica Panicucci. L’annuncio arriva direttamente dalla coppia, che vedremo fra gli ospiti di Verissimo di oggi, sabato 21 dicembre 2019. Non si parla ancora di nessuna data precisa nè di un anno in particolare, ma l’intenzione da parte di entrambi c’è tutta. Da poco 45enne, l’imprenditore che ha rubato il cuore alla conduttrice vive al suo fianco da oltre a due anni e di recente ha festeggiato proprio con la compagna il proprio compleanno, volando fino a Londra. I due sono davvero inseparabili e non stupisce vederli gomito a gomito anche durante il recente incontro fra la presentatrice e Papa Francesco, che ha stretto la mano anche a Bacini. “Una bellissima cena con il mio Amore a Palazzo della Rovere, sede dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme a Roma“, scrive lui pubblicando su Instagram uno scatto che vede la coppia al fianco di don Davide Banzato. Clicca qui per guardare la foto di Marco Bacini e Federica Panicucci. L’occasione del resto è più particolare: stabilire gli ultimi dettagli per il Concerto di Natale in Vaticano che il prossimo 24 dicembre la Panicucci avrà l’onore di guidare. Qualcuno però non è d’accordo: “Pure dal Papa, che assurdità”; “Ti sei fatto benedire o gli hai chiesto i soldi per la vacanza?”, scrivono alcuni haters.

Marco Bacini, fidanzato Federica Panicucci: un amore trascinante

Non si contano più tutte le volte in cui Marco Bacini ha ricevuto delle forti dichiarazioni d’amore da parte della sua compagna e forse futura moglie Federica Panicucci. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni”, ha dichiarato infatti la conduttrice a Chi all’inizio della loro relazione. Alle spalle Federica ha una relazione importante con Mario Fargetta, il padre dei figli Sofia e Mattia, ma Marco sembra proprio l’uomo giusto con cui fare il passo decisivo. Lui rappresenta l’ideale di principe azzurro che Federica vorrebbe al suo fianco, tanto che i due lavorano anche insieme, per quanto riguarda l’azienda di cui l’imprenditore è titolare. Ormai però si parla di nozze già da un anno, visto che le prime voci di corridoio sul loro futuro come marito e moglie sono apparse proprio all’inizio del 2019. Che il nuovo anno spinga i due a fare quel passo importante? Oppure è vero ciò che hanno rivelato voci di corridoio in passato, ovvero che i due avrebbero già detto sì in gran segreto? A quanto pare per ora non ci sarebbe stata alcuna cerimonia.

