Marco Baldini “Figlio a 61 anni? Una benedizione”/ “Ecco come l’ho saputo”

Marco Baldini, noto conduttore radiofonico, è diventato padre all’età di 61 anni. Per la prima volta, a novembre del 2020, ha appunto provato la gioia per di divenire genitore del piccolo Leonardo, che recentemente ha compiuto un anno di vita. Ieri lo showman è stato ospite in collegamento con il programma di Canale 5, Pomeriggio5, per parlare dei genitori che diventano tali in età avanzata, ed ha spiegato: “Leonardo ha 17 mesi, è nato il primo novembre, Ognissanti, infatti me li ha fatti riportare tutti in terra quando è nato (ironizza ndr). Nel mio caso è stata una benedizione, non solo io sto cercando di insegnargli tutti i principi buoni e sani, ma anche lui sta facendo molto bene a me, nel senso che mi sta molto cambiando, mi sposta la priorità, mi sposta la visione della vita e ti rendi conto cosa è davvero importante”.

Blitz anti usura a Palermo: Marco Baldini fra le vittime/ Debito di 60k per showman

A quel punto è intervenuta la conduttrice, Barbara D’Urso ricordando i trascorsi di giocatore d’azzardo di Baldini, che lo stesso non ha mai nascosto: “A te serviva un cambio del genere…”. Quindi Baldini ha proseguito, raccontando un po’ il momento del concepimento: “Dopo aver sparato tanto a salve finalmente una volta sono andato a segno, ma è venuto naturalmente, ed è venuto nel momento in cui doveva venire, con la compagna giusta, perchè quello è imprescindibile, solo con lei avrei potuto avere un figlio, nel momento in cui io ero più consapevole e riuscivo ad essere padre insomma”.

AURORA E LEONARDO, COMPAGNA E FIGLIO MARCO BALDINI/ "Lei la vera eroina di tutto"

MARCO BALDINI PAPA’ A 61 ANNI: “ECCO COME L’HO SCOPERTO”

Enrica Bonaccorti, anch’essa in collegamento, ha commentato: “Come vi invidio voi uomini per la lunga possibilità di procreare e per le scarpe basse”. Barbara D’Urso ha poi chiesto come ha saputo la notizia di diventare padre: “Io l’ho saputo il giorno in cui Aurora (la sua compagna ndr) ha fatto il test e ha avuto due’ lineette’, non era programmato anche se lo volevamo. Mi ha fatto vedere le due lineette e una volta che ha scoperto il sesso mi ha scritto boy sulla pancia”.

LEGGI ANCHE:

Marco Baldini è diventato papà/ "Ho assistito al parto e tagliato il cordone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA