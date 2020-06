Marco Baldini: “siete delle mer*e”/ “Due mesi che non prendo la Cassa integrazione”

Pubblicità

Amaro sfogo di Marco Baldini contro la classe politica italiana. Il conduttore che, nell’ultimo periodo era tornato in tv come ospite fisso di Vieni da me, la trasmissione di Caterina Balivo tornata in onda dopo il lockdown, su Instagram, si è scagliato contro il Governo e l’Inps per il ritardo sul pagamento della Cassa Integrazione. Baldini accompagna il proprio sfogo con la foto di un portafogli vuoto. Quelle del conduttore sono parole dure che arrivano dopo aver cercato di capire da chi dipenda il ritardo del pagamento. “Prima di esprimermi ho sentito rappresentanti del Governo, dell’INPS ed esponenti di vari schieramenti politici sul ritardo del pagamento della Cassa integrazione. Quando vuoi capire bene devi vivere sulla propria pelle i problemi”, scrive Baldini che, non soddisfatto delle risposte ricevute, ha deciso di rendere pubblica la propria amarezza.

MARCO BALDINI: “MESI CHE NON RICEVO LA CASSA INTEGRAZIONE, SIETE DELLE MER*E”

Due mesi e mezzo che non riceve la cassa integrazione: Marco Baldini si sfoga a nome anche degli altri lavoratori che sono nelle sue stesse condizioni. “Sarò banale, populista e puerile ma dopo due mesi e mezzo che non prendo la Cassa integrazione mi sento di dire a nome di tutti quelli che sono nella mia stessa situazione: siete delle mer*e. E spero che perdiate i posti di lavoro (Inps) e le elezioni (Governo)”, scrive un amareggiato Baldini. “Non ho sentito niente di concreto ma solo scuse, scarica barile, supercazzole. Ho guardato le facce di questa gente: era solo preoccupata di far bella figura in Tv”, scrive ancora per poi concludere così il suo sfogo – “e pensare che ero dalla vostra”.





