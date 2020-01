Marco Balestri Vs Giancarlo Magalli/ “Raccomandato come Adriana Volpe, mi disse…”

Ultimo tema scottante del giorno a Mattino5 è Adriana Volpe. La conduttrice al Grande Fratello Vip 2020 ha rivelato i dettagli della sua diatriba con Giancarlo Magalli ed è stato proprio sull’onda di quel momento che Marco Balestri ha preso la palla al balzo per dire la sua su questa questione. In molti hanno pensato che le parole della conduttrice non dovevano essere pronunciate in tv soprattutto perché sulla questione è stato aperto un capitolo legale che porterà presto ad una soluzione, almeno sulla carta, ma Marco Balestri non è dello stesso parere e nello studio di Federica Panicucci racconta: “La cosa della bestia lo ha detto in maniera divertente ma anche io ho avuto uno screzio con lui. Feci un programma in Rai e anche all’epoca disse che ci ero arrivato solo tramite un aiuto e un appoggio, deve essere il suo acume ad essere così pungente, lui è un grande professionista, ha faticato molto all’interno della Rai, le raccomandazioni hanno sempre aiutato ma lui ha questa cosa dentro…“.

MARCO BALESTRI RIVELA CHE GIANCARLO MAGALLI…

Il dibattito su Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continua a Mattino5 con gli opinionisti in studio e Rudy Smaila è stato un po’ cattivo facendo notare: “Adriana non fa alcuna trasmissione mentre Giancarlo Magalli sì, forse per questo lei ha il dente avvelenato…”, stessa storia per Lory Del Santo convinta che una si arrabbia per queste parole solo se ha la coscienza sporca e magari non ha puntato sulle sue qualità. Valerio Merola non è d’accordo sul fatto che possa esserci Giancarlo Magalli dietro l’allontanamento della Volpe dalla Rai perché sicuramente non è così potente, poteva essere usata per altre cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA