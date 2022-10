Marco Bellavia: “A Mediaset ho litigato con tutti”/ “Mio figlio Filippo riferimento…”

Marco Bellavia racconta gli ultimi anni della sua vita

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022, Marco Bellavia si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 12 ottobre. Il conduttore ripercorre gli ultimi quindi anni della sua vita, vissuti lontano dal mondo della televisione dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione alle serie tv come Love me Licia in cui recitava accanto a Cristina D’Avena che gli ha scritto in seguito a quanto vissuto nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Nonostante il successo, ad un certo punto, Bellavia resta fuori dal mondo della televisione e al settimanale Chi racconta i motivi.

“Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite”, le parole del conduttore.

Lontano dalla televisione, Marco Bellavia ha vissuto il momento più importante della sua vita quando è nato Filippo, il figlio che oggi ha 15 anni e a cui ha dedicato tutta la sua vita. Ripercorrendo gli ultimi quindici anni, il conduttore di Bim Bum Bam spiega di aver fatto la scelta migliore nel dedicarsi totalmente a colui che, oggi, è il suo grandissimo amore.

“Filippo è stato il mio punto di riferimento in questo mio percorso di vita che è come un puzzle che ha il suo volto. Quando mi sono lasciato con sua mamma ho vissuto il fallimento e mi sono fatto delle domande. Mi sono detto: “A cosa serve la mia vita?”. E mi sono dato la risposta: “A crescere mio figlio”. Ho fatto cose belle, ho fatto un bel lavoro che la gente ricorda. Nel 2007 ho ricominciato a studiare e lo sto facendo di nuovo, proprio per rispondere alle domande di tutti”, ha detto Bellavia.

