Marco Bellavia, Barbara D’Urso affonda il Gfvip/ “Il cuore, o ce l’hai oppure…”

Grande Fratello vip 7, Barbara D’Urso si apre sul caso Marco Bellavia: l’intervento a Pomeriggio 5

La quinta puntata del Grande Fratello vip 7 ha registrato un nuovo record di ascolti per il reality, complice il caso Marco Bellavia e i provvedimenti inferti ai concorrenti, su cui ne ha ora voce in capitolo, peraltro in modo critico, Barbara D’Urso. La popolare conduttrice TV di casa Mediaset, in un intervento registrato al suo talk Pomeriggio 5, nella puntata trasmessa il 4 ottobre su Canale 5, ha voluto pronunciarsi sugli atteggiamenti di intolleranza che i vipponi della Casa, salvo le eccezioni di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan, hanno palesato verso Marco Bellavia, fino a far rievocare in quest’ultimo il male di vivere contro cui lui combatte da anni e che lo ha spinto al ritiro dal reality.

“Marco è una persona molto sensibile che io conosco – ha quindi esordito nell’intervento, Barbara D’Urso, stroncando il reality che la vedeva conduttrice tempo fa, ora condotto da Alfonso Signorini, e parlando del caso bullismo di cui si sono resi rei i vip finiti nella black list di frasi e altri gesti inqualificabili segnalati dal web-. Nella casa del GF Vip non è stato aiutato, anzi. Per questo i social si sono scatenati per vari giorni ed è comprensibile. Quello che è successo a Marco ha toccato il cuore di molti di noi che abbiamo visto quelle immagini”.

Barbara D’Urso rivolge parole di sostegno per chi soffre di di depressione: il siluro al Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini

Nel gioco del Grande Fratello vip, Marco Bellavia ha lanciato un chiaro messaggio volto all’unità nelle diversità, che é un po’ il senso dell’intrattenimento, intento a far comprendere che oltre il dolore fisico vi sia anche il dolore mentale da estirpare e che da soli non si possa superare il male di vivere. Il che si é, alla fine, concretizzato nel suo soggiorno nella Casa, fino al ritiro dal Grande Fratello vip. “Marco è venuto un po’ di volte nelle mie trasmissioni- prosegue nell’intervento, Barbara D’Urso -. Una volta parlando del figlio si emozionò molto. L’ultima volta disse che aveva dedicato i suoi ultimi 15 anni solo a suo figlio“. Filippo é nato nel 2007 da una relazione che Marco ha avuto con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo, di nome Elena Travaglia.

Sempre riferendosi al caso Marco Bellavia, poi, Barbara D’Urso continua il suo siluro ai concorrenti passati al centro del gossip come i “bulli” del Grande Fratello vip 7: “Uno il cuore o ce l’ha o non ce l’ha. Se uno ha questa indole questa è. E purtroppo per loro esce fuori. Io ne ho condotte di edizioni di Grande Fratello e so cosa succede là dentro. Lì dentro alla fine esce quello che sei. Come quando stai in barca, tanto amici, tanto adorati e alla fine esce tutto. Ti puoi nascondere quanto vuoi ma poi esce tutto. E alla fine con Marco sono uscite delle personalità…”.

Infine, le parole commosse e di conforto della conduttrice Mediaset napoletana per coloro i quali, come Marco Bellavia, siano affetti da determinate malattie e condizioni psicologiche: “Ai depressi e le depresse che ci stanno guardando dico che se ne può uscire e io lo so. Se ne esce anche con l’amore e con il sostegno di chi abbiamo vicino, dall’amica, la madre, il padre al fruttivendolo. Però non pensate che non ci sia via d’uscita. A Marco mando un bacio enorme con il cuore a lui e suo figlio“.











