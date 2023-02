Marco Bellavia e Sheila Capriolo si sono lasciati?/ Lei svela: “E’ tutto fake!”

Marco Bellavia definisce “sorcio” Sheila Capriolo: la reazione della giornalista

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha messo in evidenza come i retroscena siano una costante per i vipponi anche una volta abbandonata la Casa. In particolare, al centro delle discussioni nelle ultime ore ci sarebbe Marco Bellavia dopo le dichiarazioni enigmatiche rilasciate nel corso della puntata. Interpellato dal conduttore in merito allo stato della relazione con Pamela Prati, è sembrato fare riferimento ai gossip delle scorse settimane rispetto alla presunta love story con Sheila Capriolo.

Sul finire dell’ultima diretta del GF Vip, Pamela Prati ha dimostrato un certo risentimento nei confronti di Marco Bellavia probabilmente in virtù delle novità di gossip apprese sul suo conto. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha tentato una vana giustificazione, con un riferimento che non è passato inosservato: “Con la notorietà spuntano i sorci per approfittarne…”. Queste le parole del mental coach che a tutti sono sembrate una chiara frecciatina nei confronti di Sheila Capriolo. I due erano stati paparazzati nel mentre di una serata romantica, con tanto di bacio passionale. Eppure, la passione pare essersi rivelata un nulla di fatto, con la giornalista che in queste ore ha deciso di vuotare il sacco sulla vicenda.

Sheila Capriolo svela la verità sul rapporto con Marco Bellavia

La storia tra Sheila Capriolo e Marco Bellavia sembra stia per prendere una piega davvero inaspettata. Con un video pubblicato in queste ore sui social, la giornalista ha detto la sua verità in merito alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e ha chiarito la realtà dei fatti rispetto al presunto flirt con il mental coach. “Fino ad ora sono stata zitta, ma adesso basta! Mi sono sentita dire in prima serata di essere un sorcio, anche no. Hai pure avuto il coraggio di chiedere scusa ad una donna che non ti interessa più e con cui hai avuto una storia che non è mai esistita!”.

Sono decisamente destinate a far discutere le parole di Sheila Capriolo nei confroti di Marco Bellavia. La giornalista, non solo mette in discussione la veridicità del rapporto con Pamela Prati ma svela come a suo dire anche la liaison con lei sia stata probabilmente costruita a tavolino: “Parli tanto di strumentalizzazione, ci sono persone dietro di te che chiamano i giornali per fingere che sei stato abbandonato da me per fare interviste. Pena, soltanto pena“. Parole piuttosto forti quelle di Sheila Capriolo, che smonterebbe di fatto non solo la love story con Pamela Prati ma anche la famosa paparazza con la diretta interessata di alcune settimane fa. Non resta a questo punto che attendere eventuali risvolti e dichiarazioni proprio di Marco Bellavia.











