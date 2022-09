Marco Bellavia “Pamela Prati è speciale per il suo vissuto”, c’è del tenero?/ Sui social i fan tifano…

Marco Bellavia e Pamela Prati, c’è del tenero? Lui rivela…

Marco Bellavia è sempre più vicino a Pamela Prati. Anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono insospettiti per questa vicinanza e c’è chi come Antonino Spinalbese fa il tifo per loro. Lo stesso Spinalbese ha esortato i suoi compagni: “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti”. Poi l’ex compagno di Belen Rodriguez ha preso in disparte Marco Bellavia e gli ha fatto notare che con Pamela l’intesa sembra evidente: “Si nota che c’è qualcosa. Che ne pensi di lei? Se tu ti basi sui rapporti che ci sono adesso tra i giovani, sono frivoli. Invece il suo sfuggire da te mi emoziona. Mi emoziona vederlo, vedere il suo sfuggire, che viene da te e poi sfugge. Me ne sono accorto di questa cosa vostra“.

Marco Bellavia ha confermato il suo interesse lasciando intendere di essere colpito dalla storia personale della Prati: “Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale. Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna. Il suo sfuggire da me? Sì io le corro dietro e questo ti emoziona? La conquista è la cosa più bella di tutte. Questo è il percorso che fai per raggiungere un traguardo che può essere fidanzarti e sposarti con una donna ed essere felice”. Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip, Bellavia ha trascorso del tempo assieme a Pamela ma evidentemente non è bastato perché nelle scorse ore ha avanzato una richiesta agli inquilini: “Dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi da solo con Pamela”.

Marco Bellavia prosegue il corteggiamento serrato con Pamela Prati. Il concorrente del Grande Fratello Vip sembra aver puntato gli occhi addosso alla showgirl e non la perde di vista nemmeno un momento. A dimostrazione dell’interesse genuino di Bellavia nei confronti della Prati, c’è il fatto che nel corso di quest’estate lui abbia spiato le storie Instagram della showgirl.

Nelle scorse ore, parlando con la Prati, Bellavia le ha chiesto dovesse avesse registrato le storie Instagram postate dal mare. Pamela Prati è apparsa sorpresa e le ha detto: “Come mai guardi le mie storie?”. Marco a quel punto ha ammesso candidamente: “Sono 20 anni che guardo le tue storie”. Dopo Bellavia ha preso da parte Pamela Prati consigliandole di dargli una opportunità: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più. Tu hai bisogno di uno come me”. Pamela Prati per il momento non si è sbilanciata anche se non si è mostrata reticente di fronte al corteggiamento serrato di Bellavia. Pamela cadrà ai suoi piedi?

