Marco Bellavia, perché Simona Ventura attacca Giovanni Ciacci del GFvip?/Guerra dal..

Grande Fratello vip 7, Simona Ventura e Giovanni Ciacci in astio da anni: spunta la verità che ci celerebbe dietro il tweet al veleno della conduttrice sull’ultimo eliminato della Casa

Perché tra Simona Ventura e Giovanni Ciacci non corre buon sangue? Questo é l’interrogativo generale che si solleva nel web, dal momento che nel corso della nuova e quinta puntata del Grande Fratello vip 7 in attivo, Simona Ventura ha rilasciato un cinguettio al veleno ai danni di Giovanni Ciacci, che di fatto ha anticipato l’uscita dalla Casa dei vip dell’esperto di tendenza, aggravando la posizione mediatica di lui agli occhi del pubblico TV, già compromessa dalla condotta assunta nel reality ai danni di Marco Bellavia. Nel corso delle cinque settimane del percorso intrapreso al Grande Fratello vip 7, il primo concorrente risultato sieropositivo all’Hiv, che la storia del Grande Fratello e la variante celeb “GFvip” ricordi, si é fatto conoscere per la sua lotta ai pregiudizi sulla malattia combattuta, ma non solo. Perché, in negativo, poi ha catalizzato l’attenzione dell’occhio-pubblico prendendo parte alla compagine del gruppo dei vip che, al Grande Fratello vip, hanno attaccato frontalmente e indirettamente Marco Bellavia, giudicandolo impossibilitato a integrarsi in una collettività, perché falso, malato e/o chi più ne ha né metta. Questa la risposta intrisa di intolleranza che il gruppo dei concorrenti al Grande Fratello vip, salva la buona eccezione di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan, ha riservato a Marco Bellavia, per la sua volontà di aprirsi ai coinquilini sul suo male di vivere contro cui combatte da anni e che evidentemente ha contribuito ad allontanarlo dalle scene, inclusa la TV.

“Ciacci si é fatto riconoscere”, ha retwittato Simona Ventura su Twitter, poco prima che il televoto flash decretasse proprio Giovanni come nuovo eliminato alla quinta puntata del reality – uno dei due provvedimenti stabiliti dal Grande Fratello vip insieme alla squalifica di Ginevra Lamborghini, in seguito al caso bullismo verso l’ex volto di Bim bum bam. Ma come mai Simona Ventura, nella notte dei provvedimenti per gli orrori a sfondo di bullismo emersi dalla Casa, ha tuonato solo contro Giovanni Ciacci? Cosa spinge la conduttrice a pungere l’esperto delle tendenze, dal pizzetto blu? A fare una ricostruzione minuziosa della verità che si celerebbe dietro i rapporti non idilliaci tra i due diretti interessati, ci ha pensato Blogtivvú.com.

Guerra aperta tra Simona Ventura e Giovanni Ciacci: cosa si cela dietro l’astio tra i due vipponi

La ricostruzione parte da un’intervista di Giovanni Ciacci risalente al 2017, che avrebbe fortemente indispettito Simona Ventura, e da qui partirebbe la maretta tra i due vipponi evolutasi poi nel cinguettio avvelenato di questi giorni: “Mara Venier è una delle donne meglio vestite della televisione, lo è sempre stata -dichiara a Mio magazine, Ciacci-. Invece, per quanto riguarda Simona… Simona chi? No, non ci ho litigato, ma non so di chi parli. Io conoscevo una Simona Ventura che faceva Quelli Che Il Calcio, adesso non so chi sia quella che vedo: è un po’ troppo idratata per i miei gusti”. Ma non é tutto.

Ad avvalorare il sospetto astio che da anni sarebbe intercorrente tra la conduttrice e l’esperto di tendenze, anche un pungente intervento di Simona Ventura a Detto fatto risalente al 2019, ai tempi in cui The voice da lei condotto si scontrava nella gara Auditel con il Grande Fratello vip condotto da Barbara D’Urso -che era solita ospitare nei suoi talk show proprio Giovanni Ciacci.

“Giovanni, dimmi la verità – pungeva quindi l’allora ooinionista abitué a Detto fatto, Ciacci, Super Simo-. Mi hai chiamato stamattina per dirmelo, che tu stasera guarderai solo The Voice. Perché il tuo cuore batte solo per Simona. Tutto il resto è noia!”. Una dichiarazione avvelenata e provocatrice a cui non seguiva, poi, nessuna controreplica da parte di Giovanni Ciacci… Insomma, da anni sembra essere guerra dichiarata tra Simona Ventura e Giovanni Ciacci…

