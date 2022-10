Paola Barale e Maryanna Bosis/ Chi sono le due ex “storiche” di Marco Bellavia

Marco Bellavia, ospite della puntata odierna di Verissimo, è stato uno dei personaggi più in voga nella televisione degli anni ’80 e ’90. In quel periodo condusse il programma Bim Bum Bam e partecipò ad alcune fiction di successo, tra cui Kiss Me Licia con Cristina D’Avena. La sua vita è stata segnata soprattutto da tre relazioni importanti, quella con la storica fidanzata Paola Barale, seguita dal matrimonio con Elena Traveglia, dal quale è nato Filippo nel 2007, ed infine la relazione con Maryanna Bosis.

Di Elena Traveglia si sa veramente poco, donna lontana dagli schermi televisivi, ha sempre mantenuto il riserbo su se stessa e sulla sua vita. Mentre, sulla show girl Paola Barale e su Maryanna Bosis si sanno alcune cose in più, soprattutto dopo le vicende che hanno coinvolto Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7, che tra l’altro ha rappresentato anche il suo “rilancio” nell’ambiente televisivo, dal quale si era leggermente allontanato con sofferenza, a quanto aveva raccontato lui stesso. Attualmente non sembra essere impegnato in una relazione, ma cerchiamo di capire meglio chi sono le sue due ex storiche, Paola Barale e Maryanna Bosis.

Marco Bellavia: “Con Paola Barale finì perché eravamo troppo giovani”

Ex storica per eccellenza di Marco Bellavia, Paola Barale è piuttosto nota nel panorama televisivo italiano soprattutto grazie ad importanti comparse in programmi come La talpa, Domenica In e Zelig, tra gli altri. Nata il 28 aprile del 1967, si diploma in quello che si chiamava Istituto Superiore di Educazione Fisica, a Torino. Iniziò a lavorare in televisione subito dopo il diploma, mentre lei desiderava diventare insegnante di educazione fisica.

Ospite per la prima volta a Domenica In nel 1986, Paola Barale diventerà poi opinionista fissa del programma, ancora condotto da Mino Damato. Nel 1996, invece, ha debuttato anche come attrice al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nella serie televisiva Cascina Vianello. Ha condotto al fianco di Pippo Baudo il programma Buona domenica, collaborando con lui anche in Quelli che il calcio. Negli ultimi anni ha lavorato anche come modella per diversi marchi noti nel mondo della moda.

Paola Barale e Marco Bellavia hanno avuto una relazione importante tra il 1992 e il 1995, che lui stessi in un’intervista per Chi definì molto bella. “Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Avremmo anche dovuto sposarci, io le ho regalato un anello”, ma poi le loro vite hanno preso direzioni diverse.

Chi è Maryanna Bosis: l’ultima ex di Marco Bellavia

Un’altra relazione importante per Marco Bellavia è stata quella con Maryanna Bosis, al suo fianco dal 2016 al 2021, quando sembra essersi conclusa con un forte astio tra i due ex. Su di lei le informazioni scarseggiano e non si conosce neppure la sua età, seppur risulti evidente la grande differenza d’età con Bellavia. Si sa esclusivamente che lavora in un autosalone a Livorno, città in cui vive.

Recentemente, proprio dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello VIP 7, Maryanna Bosis in un’intervista a tuomagazine.com aveva raccontato di aver ricevuto un messaggi dall’ex “pieno di insulti pesanti”. Nel messaggio lui sosteneva “di non aver più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda”, puntando anche il dito sul atto che “non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio”, conclude riferendosi all’uscita di Bellavia dalla casa del GF vip.

