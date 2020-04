MARCO BOCCI, MARITO LAURA CHIATTI/ Riscopre il romanticismo in quarantena ma non c’entra la moglie…

Pubblicità

Marco Bocci ha riscoperto il romanticismo, ma questa volta la moglie Laura Chiatti non c’entra nulla. Sui social, l’attore rivela infatti di essere andato contro alle sue stesse regole e di aver guardato una commedia romantica. “Un genere che di solito a me non piace”, ha scritto su Instagram, “mi ha messo voglia di primavera, voglia di sognare e di continuare a credere in tutto ciò che ci fa stare bene”. I fan però sono rimasti in qualche modo a bocca asciutta: “Dopo vi dico il titolo del film, ora non mi ricordo”. Alternando istanti con la famiglia, momenti di sostegno solidale a tutela del Banco Alimentare e dei bambini che soffrono la fame anche a causa dell’emergenza, Bocci di dimostra anche di non aver perso la sua ironia. “Il lato oscuro della cinquantena”, scrive in un altro post, “quelle giornate che proprio non passano e non sai più a cosa attaccarti”. Nel video, l’attore guarda con costanza fuori dalla finestra, poi verso la videocamera. Poi svanisce e riappare di nuovo alla finestra. In sottofondo una musica spettrale che lascia spazio a una breve danza e l’apparizione dei due figli Pablo ed Enea. Una clip surreale e al sapore di follia, ma che è piaciuta molto ai fan dell’artista. Clicca qui per guardare il video di Marco Bocci.

Marco Bocci, Laura Chiatti e il rapporto con gli hater

Marco Bocci le sta provando tutte per trascorrere la quarantena in modo sereno e allo stesso tempo far divertire i fan. Con la complicità della moglie Laura Chiatti, ha deciso di chiamare il centralino di una televendita per parlare con la conduttrice e chiedere informazioni su un capo da abbigliamento. Un siparietto immortalato dalla consorte e subito finito sui social, per il piacere di tutti gli ammiratori della coppia. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Laura Chiatti sarà una delle ospiti di Verissimo – Le Storie, in replica con le vecchie interviste. L’attrice è stata la prima ad intervenire l’anno scorso nel programma di Silvia Toffanin, mentre Bocci si è presentato alla sua corte alcuni mesi più tardi. Se da un lato Laura aveva pianto pensando alla malattia – superata – del marito, dall’altro si è ritrovata a litigare con un hater sui social mentre veniva trasmessa l’intervista a Bocci. Un utente ha insinuato infatti sui social che la Chiatti non fosse così desiderata nel mondo dello spettacolo e che non ricevesse più di tanto delle proposte lavorative. Una miccia che ha subito scatenato la reazione della Chiatti: “Il lavoro scarseggerà a casa sua”, ha risposto, “io ho la possibilità di scegliere i miei lavori, grazie a Dio. Ho proposte ogni giorno, ma ho deciso di fare non più di due film all’anno perché guadagno abbastanza da potermi permettere di trascorrere molto tempo con i miei figli e crescerli”.



