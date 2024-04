Marco Bocciolini, Tommaso e Gregorio: chi sono l’ex e i figli di Arianna David/ La vita privata dell’ex Miss

Marco Bocciolini, chi è l’ex di Arianna David e i figli Tommaso e Gregorio

Arianna David, conduttrice, showgirl ed ex Miss Italia nel 1993, sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, in onda come sempre su Rai 1. Se la sua carriera è ben nota ai più, tra la tv e la partecipazione al celebre concorso di bellezza nazionale, cosa sappiamo invece della sua vita privata? La David è attualmente sposata con David Liccioli, con il quale è convolata a nozze nel 2017. Prima di lui, però, ha avuto una storia d’amore con l’ex Marco Bocciolini.

Pochissime le informazioni disponibili sul suo conto, se non che è un imprenditore di professione, oltre ad essere lontano dai riflettori dello spettacolo e della televisione. Arianna David e Marco Bocciolini hanno vissuto una lunga storia d’amore dalla quale sono nati due splendidi figli, Tommaso e Gregorio, rispettivamente nel 2005 e nel 2008. La coppia si è poi detta addio nel 2010 e, da quel momento in poi, ha preso strade separate.

Arianna David, i figli e la maternità: la confessione sugli aborti

Arianna David raramente ha rilasciato dichiarazioni sull’ex Marco Bocciolini e, più in generale, sulla sua vita privata. In un’intima rivelazione concessa ai microfoni di Pomeriggio 5 nel dicembre 2022, l’ex Miss Italia aveva però confessato di aver avuto 3 aborti: “La prima volta è successo quando avevo 30 anni. Aspettavo un bambino, sempre dal padre dei miei figli, ma la gravidanza non era voluta. Ho avuto un aborto spontaneo, però, io avevo già fatto l’ecografia ed è stata una cosa indescrivibile perché io lo sentivo già mio anche se non l’avevo cercato“.

A seguire, la showgirl ha perso altri due bambini: “Quando mi sono sposata, abbiamo provato ad avere un figlio e sono rimasta subito incinta. Un’altra cosa che non sapete è che per dieci anni ho sofferto di bruttissime forme di polmonite e quella mattina avevo fatto una lastra non sapendo di essere incinta da quindici giorni ed è andato via. Due mesi dopo sono rimasta di nuovo incinta e l’ho riperso di nuovo e mi sono rivolta a delle cliniche per degli esami perché avevo già 44 anni“.











