Marco Bruganelli è il fratello di Sonia: cosa sappiamo di lui

Tra le persone più importanti della vita di Sonia Bruganelli c’è sicuramente suo fratello Marco. La nota opinionista, infatti, non è figlia unica ma ha un fratello minore che spesso ha menzionato anche nelle interviste che l’hanno vista protagonista e in TV. L’uomo non ha un ruolo vero e proprio all’interno del mondo dello spettacolo, ma non possiamo dire che sia un volto nuovo.

Davide Bonolis, chi è il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli?/ La rinascita con la fidanzata Sophia Berto

Marco Bruganelli, infatti, è sposato dal 2016 con Claudia Ruggieri, che ha partecipato ad Avanti un altro, programma condotto dall’ex cognato Paolo Bonolis, in qualità di Miss Claudia. Nonostante ciò, non ama stare sotto i riflettori ed è infatti difficile trovare scatti pubblici che lo vedono protagonista. Di lui però sappiamo che ha un forte attaccamento alla famiglia e che ha un ottimo rapporto anche con la più nota sorella. Entrambi, d’altronde, condividono dolori e drammi di famiglia, affrontato fianco a fianco.

Chi è Laura Freddi, ex fidanzata Paolo Bonolis/ Stoccata di Sonia Bruganelli:"Dopo la separazione è cambiata"

Marco Bruganelli è sposato con Claudia Ruggeri, che il pubblico di Canale 5 conosce per Avanti un altro!

Marco Bruganelli e Claudia Ruggieri si sono sposati nel 2016 ma il loro fidanzamento è durato ben 10 anni: i due, dunque, stanno insieme questi da vent’anni e sembrerebbe che ci siano conosciuti proprio grazie a un programma televisivo che non è però Avanti un altro, pensi Domenica In, condotto proprio da Bonolis. Claudia, comunque, ha ribadito più volte di lavorare con Paolo Bonolis da prima di fidanzarsi con Marco Bruganelli: nessun favoreggiamento, dunque, nonostante il rapporto di parentela. Marco e Claudia sono diventati genitori ad ottobre 2024: hanno così allargato la famiglia mettendo al mondo la loro prima bimba, e rendendo Sonia una zia felice ed innamorata.