Marco Carta, furto Rinascente/ “Non ero conscio di quanto accadeva. Il processo…”

Marco Carta, oggi la presentazione del nuovo album ‘Bagagli leggeri’ e del libro “Libero di amare” dopo il mistero del furto alla Rinascente dello scorso 31 maggio 2019. Il cantante ha spiegato in conferenza stampa: «Nel primo momento c’è stata una paura generale sia dalla casa discografica che dalla casa editrice, non lo nego. Immediatamente dopo il comunicato del giudice, tutti si sono calmati: non sarebbe stato corretto né nei miei confronti né nei confronti dei fan non fare uscire due cose alle quali lavoravamo da mesi, abbiamo deciso che fosse giusto farle uscire. Il libro stava per andare in stampa, è un’autobiografia ed ho deciso di aggiungere un capitolo al libro e parlare di questa cosa qua: ho voluto mettere qua, come se fosse una seduta dallo psicologo, ciò che è successo. Devo essere sincero, non è stato facile: mi vedete sorridente perché l’ho stampato in faccia».

MARCO CARTA TORNA SUL FURTO ALLA RINASCENTE

C’è chi ha ipotizzato un’operazione di pubblicità, come ventilato anche da Selvaggia Lucarelli, ecco le parole di Marco Carta: «Sì, genio del business: sarei stato un deficiente. Secondo me bisognerebbe avere un patentino per scrivere sui social: bisognerebbe passare un esame, non è possibile scrivere determinate cose indicibili». E aggiunge: «Ho le mie fragilità e sono stato molto fragile in quel momento, ero spezzato ma ora mi sto ricongiungendo. Io sono tranquillo per il processo di settembre, non vedo l’ora, ma voglio che le persone sentissero le belle notizie dopo quelle brutte. Il processo è già andato verso una direzione, mancano i filmati delle telecamere che abbiamo già chiesto». Il cantante spiega che non si è reso conto di quanto accaduto: «Non ero conscio di quanto stava accadendo, o mi sarei dissociato o lo avrei impedito, assolutamente: non mi sono reso conto. Il mio pensiero è che finisca tutto a settembre e che possa urlarlo al mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA